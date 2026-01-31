Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, tặng quà Tết tại Đồng Tháp 31/01/2026 13:21

Sáng 31-1, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, hộ có hoàn cảnh khó khăn, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang trên địa bàn xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới các gia đình chính sách, hộ nghèo và nhân dân địa phương.

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội cho biết năm 2025, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng đất nước đạt được nhiều kết quả tích cực. Kinh tế ổn định, lạm phát được kiểm soát, an sinh xã hội được bảo đảm. Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp quan trọng của tỉnh Đồng Tháp và xã Ba Sao.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu.

Nêu nhiệm vụ năm 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Tháp và xã Ba Sao khẩn trương triển khai Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng bằng các chương trình hành động cụ thể, sát với thực tiễn địa phương. Xây dựng kế hoạch nhằm bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế theo yêu cầu. Chủ tịch Quốc hội lưu ý, xã mạnh thì tỉnh mạnh, tỉnh mạnh thì Trung ương mới mạnh.

Liên quan công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026–2031, dự kiến tổ chức ngày 15-3-2026, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thực hiện chặt chẽ, dân chủ, đúng pháp luật trong công tác tuyên truyền, lập danh sách cử tri và tổ chức bầu cử; đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội để cuộc bầu cử diễn ra an toàn, thành công.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng quà các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn tại xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hỏi thăm bà con.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị địa phương thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương về xây dựng lực lượng cơ sở vững mạnh; quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu cải cách hành chính, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Thực hiện Chỉ thị số 55-CT/TW của Ban Bí thư về tổ chức Tết Bính Ngọ 2026, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tỉnh Đồng Tháp huy động các nguồn lực để chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, bảo đảm mọi người dân đều được vui Xuân, đón Tết.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khảo sát Tổ bầu cử số 10, xã Ba Sao, tỉnh Đồng Tháp.

Dịp này, lãnh đạo Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cũng đã trao biển tượng trưng hỗ trợ 3 tỉ đồng xây dựng phòng thực hành giáo dục STEM cho Trường THPT chuyên Tiền Giang (tỉnh Đồng Tháp).

Sáng cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hoa, dâng hương, viếng Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc tại Khu Di tích Mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc (phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp).