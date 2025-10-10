Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn: Cần Thơ phải kiếm 'đại bàng thật' về đầu tư những dự án lớn 10/10/2025 13:08

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi ý TP Cần Thơ cần phải kiếm “đại bàng thật" về đầu tư những dự án lớn để TP cất cánh.

Sáng 10-10, tại TP Cần Thơ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng Đoàn ĐBQH TP tiếp xúc cử tri các xã Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân.

Tại Hội nghị, đại diện Đoàn ĐBQH TP Cần Thơ đã báo cáo tóm tắt dự kiến nội dung chương trình kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; báo cáo hoạt động của Đoàn ĐBQH TP từ sau kỳ họp thứ 9 đến nay và thông báo kết quả trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri TP.

Cử tri mong nâng cao đời sống người dân

Sau khi nghe các báo cáo, hầu hết cử tri đều bày tỏ thống nhất với nội dung báo cáo; cạnh đó, kiến nghị một số vấn đề trước thềm kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV.

Cử tri các xã Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân (TP Cần Thơ) kiến nghị nhiều vấn đề và mong Quốc hội, Chính phủ quan tâm, có giải pháp. Ảnh: CHÂU ANH

Cử tri Nguyễn Vĩnh Thọ (xã Tân Hòa) bày tỏ, hiện nay đất nước đang tập trung triển khai quyết liệt bốn “Nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị. Cử tri rất đồng tình, đồng thuận và thống nhất cao với chủ trương của Đảng; đồng thời, kiến nghị Quốc hội tiếp tục ban hành các chính sách nhằm thúc đẩy phát triển bền vững, nâng cao đời sống người dân, đặc biệt là khu vực vùng sâu, vùng xa, để “không ai bị bỏ lại phía sau” trong tiến trình phát triển.

Cử tri Đặng Phước Lộc (xã Trường Long Tây) kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp kiểm soát giá điện hợp lý, tăng cường tính minh bạch về cơ chế giá điện. Đề xuất Chính phủ nghiên cứu xây dựng cơ chế cạnh tranh trong ngành điện, thúc đẩy thị trường điện cạnh tranh và minh bạch, làm cơ sở xây dựng giá điện theo giá thị trường.

Cử tri Lê Thanh Hà (xã Tân Hòa) bày tỏ sau sáp nhập, tinh gọn tổ chức bộ máy, nhiều cán bộ, người lao động của các hội quần chúng do Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ phải nghỉ, thôi việc. Tuy nhiên, chính sách về bảo hiểm, trợ cấp thôi việc, hỗ trợ chuyển đổi việc làm chưa được kịp thời, làm cho đời sống gặp nhiều khó khăn. Từ đó, cử tri kiến nghị Quốc hội, Chính phủ có giải pháp để hỗ trợ người lao động chuyển đổi việc làm, hỗ trợ sinh kế, không rơi vào cảnh thất nghiệp.

Ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ trả lời các kiến nghị của cử tri. Ảnh: CHÂU ANH

Cử tri cũng quan tâm về đề án một triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp ở ĐBSCL.bà con cho rằng đây là chủ trương lớn của Đảng, Chính phủ, nhưng thực tế triển khai gặp rất nhiều khó khăn, như: khó tiếp cận vốn tín dụng, đầu ra sản phẩm chưa bền vững, công nghệ phục vụ sản xuất, thu hoạch, sau thu hoạch còn nhiều hạn chế, chưa xây dựng được nhiều thương hiệu mạnh để cạnh tranh trên thị trường quốc tế. Từ đó, cử tri kiến nghị lãnh đạo các cấp quan tâm, có giải pháp để tháo gỡ vấn đề này.

Tại Hội nghị, ông Trương Cảnh Tuyên, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã trả lời các ý kiến thuộc thẩm quyền địa phương, như: giải pháp tháo gỡ đề án một triệu hecta lúa, tình trạng ngập tuyến Quốc lộ 1A, trạm y tế xã chưa được đầu tư đúng mức, đầu tư tuyến lộ 926C…

Cần Thơ phải kiếm “đại bàng thật" về đầu tư

Phát biểu tại Hội nghị tiếp xúc cử tri, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, dự kiến khối lượng công việc đặc biệt lớn và quan trọng.

Chủ tịch Quốc hội cũng chúc mừng TP Cần Thơ đã tổ chức thành công Đại hội đại biểu Đảng bộ TP nhiệm kỳ 2025-2030; thực hiện sáp nhập, sắp xếp đơn vị hành chính, vận hành cơ bản thông suốt và kết quả chín tháng đầu năm 2025, TP đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Đơn cử, tốc độ GRDP tăng 7,39%; thu ngân sách nhà nước đạt hơn 19.115 tỉ đồng; giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ ước đạt hơn 4 tỉ USD…

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri các xã Tân Hòa, Trường Long Tây và Thạnh Xuân. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn gợi ý TP Cần Thơ cần phải kiếm “đại bàng thật" về đầu tư những dự án lớn để TP cất cánh. Ảnh: CHÂU ANH

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng cho rằng tăng trưởng kinh tế của TP chưa đạt theo kịch bản đề ra. Cụ thể, kịch bản đề ra là tăng trưởng 9,03%,nhưng hiện chỉ thực hiện được 7,39%; còn thấp so với năm TP trực thuộc Trung ương còn lại.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội gợi ý: “TP Cần Thơ cần phải kiếm “đại bàng thật" không có tiêu cực, tham nhũng để đầu tư những dự án đầu tư lớn để Cần Thơ cất cánh. Cạnh đó, TP phải tập trung tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp; đồng thời, phải giải quyết các dự án tồn đọng trên địa bàn TP”.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý từ nay đến cuối năm 2025, TP Cần Thơ phải tập trung giải ngân vốn đầu tư công và tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp giải ngân vốn đầu tư. Cạnh đó, tiếp tục quan tâm xây dựng bộ máy chính quyền của địa phương, giải quyết tình trạng thiếu cán bộ ở cấp xã như cử tri phản ánh.