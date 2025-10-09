TP Cần Thơ công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ biển 09/10/2025 15:42

(PLO)- Đoạn đê tiếp giáp với kè ngầm giảm sóng chưa được đầu tư, nên đợt triều cường, sóng lớn đầu năm 2025 đã gây sạt lở, làm vỡ bờ bao gây ngập nhà và ảnh hưởng khoảng 3 ha hoa màu, ao cá.

Ngày 9-10, ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ ký ban hành Quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ biển khu vực cống số 13 đến cống số 14 (xã Vĩnh Hải).

Tuyến bờ biển từ cửa sông Mỹ Thanh đến gần cống số 14 những năm gần đây bị sạt lở nghiêm trọng, một số khu vực đã sạt lở không còn rừng phòng hộ. Từ đó, triều cường, sóng biển đánh trực tiếp vào thân đê gây sạt lở, vỡ đê biển vào đầu năm 2023 và cuối năm 2024, ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân sống bên trong đê.

Một đoạn đê biển Vĩnh Châu qua xã Vĩnh Hải bị xâm thực, đai rừng phòng hộ bị sóng đánh trực tiếp (hình chụp trước khi xây dựng kè ngầm chắn sóng). Ảnh: NGUYỄN PHƯỢNG

Năm 2023-2024, Trung ương đã hỗ trợ cho tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ) đầu tư xây dựng hơn 10 km tuyến kè ngầm giảm sóng và đã phát huy hiệu quả cao trong bảo vệ đê, bảo vệ đai rừng phòng hộ đang bị xói lở.

Tuy nhiên, đoạn tiếp giáp với kè ngầm giảm sóng (đoạn từ cống số 13 đến cống số 14) chưa được đầu tư kè giảm sóng phía ngoài đê, nên đợt triều cường, sóng lớn đầu năm 2025 đã gây sạt lở, làm vỡ bờ bao gây ngập nhà và ảnh hưởng khoảng 3 ha hoa màu, ao cá.

Theo UBND TP Cần Thơ, qua khảo sát sơ bộ, khu vực này có khoảng 20 hộ dân sinh sống, sản xuất ngoài đê, bờ bao tiếp giáp trực tiếp với biển. Do không có rừng phòng hộ phía ngoài bờ bao, quy mô bờ bao sản xuất của dân nhỏ không đảm bảo chống chịu với sóng gió.

Vì vậy, những ngày triều cường, sóng to, gió lớn đặc biệt là khi có tình huống áp thấp nhiệt đới, bão đổ bộ sẽ rất nguy hiểm đến tính mạng và tài sản của người dân tại khu vực này.

Từ thực tế đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai sự cố sạt lở bờ biển khu vực cống số 13 đến cống số 14 trên địa bàn xã Vĩnh Hải.

Trong Quyết định, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ giao Sở Nông nghiệp và Môi trường có trách nhiệm thường xuyên cập nhật, báo cáo tình hình, diễn biến sạt lở và tiến độ khắc phục khẩn cấp sạt lở để theo dõi, tham mưu UBND TP chỉ đạo, xử lý kịp thời.

Cạnh đó, thực hiện ngay giải pháp gia cố tạm tại vị trí sạt lở để đảm bảo giao thông đi lại, không để nước mặn, triều cường gây thiệt hại đến sản xuất và dân sinh của bà con trong khu vực trong thời gian chờ xử lý sạt lở.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ yêu cầu UBND xã Vĩnh Hải cắm biển báo, cảnh báo khu vực bị sạt lở. Mặt khác, thông báo rộng rãi về tình hình sạt lở tại khu vực này để người dân biết, chủ động phòng, tránh trong sinh hoạt, sản xuất, đảm bảo an toàn, không lưu thông tại vị trí nêu trên.

Đồng thời, bố trí lực lượng theo dõi chặt chẽ diễn biến sạt lở; chuẩn bị vật tư, nhân lực, phương tiện, sẵn sàng ứng phó kịp thời khi diễn biến sự cố sạt lở tiếp tục uy hiếp đến an toàn tính mạng và tài sản của Nhà nước và nhân dân.