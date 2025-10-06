Chuyên gia gợi ý cho TP Cần Thơ về khu thương mại tự do

Ngày 6-10, Đoàn công tác Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, do ông Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính), làm Trưởng đoàn đến làm việc với UBND TP Cần Thơ.
Phát biểu định hướng, ông Trần Hồng Quang cho biết mục đích của Đoàn công tác là nắm bắt sâu sắc hơn các định hướng phát triển của TP Cần Thơ để phục vụ công tác biên soạn các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.
Đoàn công tác quan tâm đến những cơ sở để TP Cần Thơ đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 10%; định hướng phân bổ, phát triển công nghiệp trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập; vai trò trung tâm khoa học - công nghệ; các vấn đề về phát triển du lịch, nông nghiệp…
Tại cuộc họp, UBND TP Cần Thơ đã báo cáo với đoàn các vấn đề về kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu giai đoạn 2026-2030, vai trò của địa phương với vùng ĐBSCL…
Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (bản dự thảo tháng 8-2025), Trung ương đã quan tâm đề xuất nhiều chương trình, đề án, dự án liên quan trực tiếp đến TP Cần Thơ như phát triển khu thương mại tự do Cần Thơ, các tuyến cao tốc quan trọng kết nối vùng ĐBSCL, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam…
Ngoài ra, đại diện các sở, ngành liên quan đã báo cáo các vấn đề mà đoàn công tác quan tâm.
Ông Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính), cho biết hiện nay hơn một nửa số tỉnh trên cả nước đề xuất làm khu thương mại tự do. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ đưa ra điều kiện để thành lập khu thương mại tự do
Ông Quang cho rằng bản chất khu thương mại tự do cũng là khu kinh tế, địa phương nào có biển và có sân bay lớn thì đều đề xuất cả.
Cần Thơ vừa đề xuất làm khu thương mại tự do vừa đề xuất khu kinh tế biển gắn với cảng Trần Đề. Việc này, ông Quang gợi ý địa phương cân nhắc xem nên tích hợp thành một hay một khu gắn với biển một khu gắn với sân bay.
Việc thứ hai, ông Quang lưu ý TP Cần Thơ nên chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, nhà đầu tư chiến lược, định hình mục tiêu, định hướng phát triển đặc thù của khu thương mại hay khu kinh tế ven biển thì sẽ hiệu quả, vì đây là sự cạnh tranh giữa các địa phương. Một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng đang rất muốn đẩy nhanh làm nội dung này. Cần Thơ manh nha làm thì nên cân nhắc các nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết…
Về các kiến nghị của TP Cần Thơ như Cảng biển Trần Đề, ông Quang cho biết cảng này đã được đưa vào chương trình hành động của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.
Các kiến nghị khác như nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ... sẽ được nghiên cứu để đưa vào công trình trọng điểm quốc gia, của vùng.
Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết định hướng thời gian tới, Đảng bộ TP Cần Thơ xác định và các lãnh đạo Trung ương cũng đã chỉ đạo địa phương phát triển không chỉ cho TP Cần Thơ mà phát triển cho cả vùng, liên kết vùng.
Do đó, ông Hòa bày tỏ mong muốn Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng đưa nội dung này vào Văn kiện để tập trung nguồn lực đầu tư cho TP Cần Thơ. Đồng thời, phải có chính sách đặc thù, cơ chế riêng… để Cần Thơ thực sự là động lực, mang tính lan tỏa và dẫn dắt cả vùng.
10 giải pháp giúp TP Cần Thơ đạt tăng trưởng hai con số
Ông Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy Cần Thơ, cho biết nhiệm vụ, vai trò, vị trí của TP Cần Thơ giai đoạn 2025-2030 có những điểm mới. Ngoài nhiệm vụ là trung tâm vùng, bây giờ TP phải trở thành một cực tăng trưởng của quốc gia, trở thành động lực và có sức lan tỏa để dẫn dắt cho các địa phương trong vùng.
Về phát triển hai con số, ông Tâm nói sở ngành đã nêu bật những nội dung là cơ sở, nhiệm vụ giải pháp để phục vụ phát triển hai con số của TP. Tuy nhiên, trong văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Cần Thơ lần thứ I có xây dựng kịch bản cho phát triển hai con số ở hai mức tăng trưởng, gồm tăng trưởng khá 10%-10,5% và tăng trưởng cao trên 14%. Nêu lý do, ông Nguyễn Ngọc Tâm nói trên 14% thì mới đạt mức thu nhập bình quân 8.500 USD, tức khoảng 215 triệu đồng/người.
Cũng theo ông Tâm, TP đề ra 10 giải pháp tăng trưởng hai con số, trong đó, giải pháp đầu tiên là quy hoạch. Văn kiện đề ra nhiệm vụ làm sao rà soát và tích hợp quy hoạch của ba địa phương làm cơ sở triển khai.
Ba giải pháp kế tiếp thuộc về hạ tầng, trong đó có kết cấu hạ tầng giao thông, phát triển hạ tầng kinh tế biển và giao thông thủy, cảng hàng không.
Hai giải pháp về nguồn lực gồm phân bố hiệu quả nguồn lực đầu tư công, tiếp tục thu hút và huy động các nguồn lực khác.
Ba giải pháp về kinh tế gồm chuyển dịch, sắp xếp lại cơ cấu kinh tế, phát triển sản phẩm đặc thù du lịch và xây dựng mô hình nông nghiệp đô thị hiện đại.
Giải pháp cuối cùng là huy động nguồn lực, phát huy lợi thế tiềm năng gắn với liên kết vùng, nay mở rộng ra, không chỉ ĐBSCL mà cả TP.HCM và vùng Đông Nam Bộ.