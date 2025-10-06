Chuyên gia gợi ý cho TP Cần Thơ về khu thương mại tự do 06/10/2025 14:47

(PLO)- TP Cần Thơ vừa muốn làm khu thương mại tự do vừa đề xuất khu kinh tế biển gắn với cảng Trần Đề, chuyên gia gợi ý địa phương cân nhắc xem tích hợp thành một hay một khu gắn với biển, một khu gắn với sân bay.

Ngày 6-10, Đoàn công tác Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng, do ông Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính), làm Trưởng đoàn đến làm việc với UBND TP Cần Thơ.

Ông Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính) phát biểu tại buổi làm việc với UBND TP Cần Thơ ngày 6-10. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu định hướng, ông Trần Hồng Quang cho biết mục đích của Đoàn công tác là nắm bắt sâu sắc hơn các định hướng phát triển của TP Cần Thơ để phục vụ công tác biên soạn các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Đoàn công tác quan tâm đến những cơ sở để TP Cần Thơ đặt ra mục tiêu tăng trưởng trên 10%; định hướng phân bổ, phát triển công nghiệp trên địa bàn rộng lớn sau sáp nhập; vai trò trung tâm khoa học - công nghệ; các vấn đề về phát triển du lịch, nông nghiệp…

Tại cuộc họp, UBND TP Cần Thơ đã báo cáo với đoàn các vấn đề về kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-2025 và mục tiêu giai đoạn 2026-2030, vai trò của địa phương với vùng ĐBSCL…

Theo báo cáo của UBND TP Cần Thơ, trong dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Trung ương Đảng nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng (bản dự thảo tháng 8-2025), Trung ương đã quan tâm đề xuất nhiều chương trình, đề án, dự án liên quan trực tiếp đến TP Cần Thơ như phát triển khu thương mại tự do Cần Thơ, các tuyến cao tốc quan trọng kết nối vùng ĐBSCL, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam…

Ngoài ra, đại diện các sở, ngành liên quan đã báo cáo các vấn đề mà đoàn công tác quan tâm.

Ông Trần Hồng Quang, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược và Chính sách Kinh tế - Tài chính (Bộ Tài chính), cho biết hiện nay hơn một nửa số tỉnh trên cả nước đề xuất làm khu thương mại tự do. Sắp tới, Bộ Tài chính sẽ đưa ra điều kiện để thành lập khu thương mại tự do

Ông Quang cho rằng bản chất khu thương mại tự do cũng là khu kinh tế, địa phương nào có biển và có sân bay lớn thì đều đề xuất cả.

Cần Thơ vừa đề xuất làm khu thương mại tự do vừa đề xuất khu kinh tế biển gắn với cảng Trần Đề. Việc này, ông Quang gợi ý địa phương cân nhắc xem nên tích hợp thành một hay một khu gắn với biển một khu gắn với sân bay.

Việc thứ hai, ông Quang lưu ý TP Cần Thơ nên chuẩn bị các điều kiện về nhân lực, nhà đầu tư chiến lược, định hình mục tiêu, định hướng phát triển đặc thù của khu thương mại hay khu kinh tế ven biển thì sẽ hiệu quả, vì đây là sự cạnh tranh giữa các địa phương. Một số địa phương như Hải Phòng, Đà Nẵng đang rất muốn đẩy nhanh làm nội dung này. Cần Thơ manh nha làm thì nên cân nhắc các nguồn lực và chuẩn bị các điều kiện cần thiết…

Về các kiến nghị của TP Cần Thơ như Cảng biển Trần Đề, ông Quang cho biết cảng này đã được đưa vào chương trình hành động của Đảng về phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026-2030.

Các kiến nghị khác như nâng cấp Cảng hàng không quốc tế Cần Thơ, Trường Đại học Y dược Cần Thơ... sẽ được nghiên cứu để đưa vào công trình trọng điểm quốc gia, của vùng.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa phát biểu. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết định hướng thời gian tới, Đảng bộ TP Cần Thơ xác định và các lãnh đạo Trung ương cũng đã chỉ đạo địa phương phát triển không chỉ cho TP Cần Thơ mà phát triển cho cả vùng, liên kết vùng.

Do đó, ông Hòa bày tỏ mong muốn Tổ Biên tập của Tiểu ban Kinh tế - Xã hội Đại hội XIV của Đảng đưa nội dung này vào Văn kiện để tập trung nguồn lực đầu tư cho TP Cần Thơ. Đồng thời, phải có chính sách đặc thù, cơ chế riêng… để Cần Thơ thực sự là động lực, mang tính lan tỏa và dẫn dắt cả vùng.