TAND khu vực ở Cần Thơ: Hợp đồng giả cách xuất hiện nhiều, xử rất đắn đo 04/10/2025 15:11

(PLO)- Một TAND khu vực phản ánh án hợp đồng giả xuất hiện cách nhiều, xử rất đắn đo, nhiều vụ khó thi hành án; lãnh đạo TAND TP Cần Thơ nói sẽ có tập huấn để rút kinh nghiệm chung.

Ngày 4-10, Cụm thi đua số 1 TAND TP Cần Thơ (gồm TAND khu vực 1, 5, 10 và 11) tổ chức tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2025.

Các chánh án TAND khu vực 1,5,10 và 11 trong Cụm thi đua số 1 thảo luận tại buổi tổng kết thi đua ngày 4-10. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, đại diện các TAND khu vực đã chia sẻ về những khó khăn mà họ đang gặp phải trong việc giải quyết án, nhất là đối với án dân sự.

Theo đó, TAND khu vực 1 kiến nghị TAND TP Cần Thơ sớm có những văn bản hỗ trợ toà khu vực khi phát sinh một số khó khăn, trong đó có việc xác định đơn vị kế thừa quyền và nghĩa vụ tố tụng khi tổ chức/cá nhân liên quan vụ án đã bị chia tách, sáp nhập, giải thể; án về hợp đồng giả cách xuất hiện nhiều…

TAND khu vực 10 kiến nghị TAND TP Cần Thơ hàng quý tổ chức tập huấn một lần về một chuyên đề liên quan đến đất đai như thừa kế, chuyển nhượng... cho thẩm phán, thư ký, hội thẩm; tạo một nhóm chuyên về các vấn đề án huỷ, sửa, giám đốc thẩm để các thẩm phán rút kinh nghiệm. TAND TP kiến nghị UBND TP tập huấn cho cấp xã về hòa giải cơ sở liên quan đến tranh chấp đất đai…

Tòa này cũng kiến nghị bổ sung cán bộ về công nghệ thông tin; Trang bị thiết bị cho tòa phòng xét xử trực tuyến; Trụ sở TAND khu vực 10 chật hẹp, xuống cấp, kiến nghị được quan tâm hơn.

Đại diện TAND khu vực 11 cho biết, loại án liên quan đến hợp đồng giả cách của đơn vị này cũng nhiều, “xử rất đắn đo, nhiều vụ khó thi hành án, kiến nghị TAND TP tập huấn để anh em yên tâm xử”.

Ngoài ra, xuất hiện một số khó khăn về ủy thác tư pháp giữa các địa phương ngoài TP Cần Thơ; lãnh đạo cấp xã ngại trả lời văn bản của tòa…

Đại diện TAND khu vực 5 thì nêu khó khăn về một số vụ án tòa đi thẩm định mà đương sự không hợp tác, không mở cửa, không cho đo đạc đất đai, rất khó giải quyết.

Đơn vụ cũng đề xuất TAND TP kiến nghị Tòa Tối cao đầu tư cho mỗi tòa khu vực một phòng xử trực tuyến với đầy đủ thiết bị, vì như tòa khu vực 5 trụ sở nhỏ mà có những vụ án như gây rối trật tự công cộng rất đông bị cáo, không đảm bảo chỗ ngồi cho tất cả mọi người thì xét xử trực tuyến sẽ đảm bảo hơn.

Đại diện TAND khu vực 5 cũng đề nghị, với án huỷ, sửa thì tòa cấp trên nên đánh giá vào bản án để toà cấp dưới nhìn vào là hiểu họ bị hủy, sửa vì cái gì.

Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Phạm Lâm Đồng phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết thi đua của Cụm số 1. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu chỉ đạo tại buổi tổng kết, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ Phạm Lâm Đồng đánh giá cao những kết quả mà các TAND khu vực trong Cụm số 1 đã đạt được trong năm qua, đồng thời giải đáp một số kiến nghị mà các tòa nêu ra.

Theo đó, ông cho biết, Ban lãnh đạo TAND TP Cần Thơ cũng đã thống nhất tới đây sẽ tổ chức tập huấn theo chuyên đề cho các tòa.

Đối với án huỷ, sửa thì hàng tháng sẽ có thông tin nội bộ về án huỷ sửa mảng dân sự. Theo đó, hội đồng xét xử khi huỷ, sửa án phải chỉ ra lỗi cụ thể để toà cấp dưới nhận ra, tránh tình trạng án huỷ 2-3 lần.

Đối với cơ sở vật chất của các TAND khu vực, lãnh đạo TAND TP cũng đã ký đề xuất gửi TAND Tối cao đưa vào đầu tư trung hạn.

Đối với án liên quan đến hợp đồng giả cách, ông Đồng cho biết, quan điểm chung là tìm bản chất thật để đảm bảo quyền lợi của người dân; sắp tới TAND TP Cần Thơ sẽ có tập huấn để rút kinh nghiệm chung việc này…

Ngoài ra, Phó Chánh án TAND TP Cần Thơ cũng chỉ đạo các công việc sắp tới đối với các TAND khu vực trong Cụm, đảm bảo công tác xét xử không để oan, sai; đổi mới thi đua thiết thực; nâng cao học hỏi kinh nghiệm xét xử…