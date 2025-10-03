Đại biểu HĐND TP Cần Thơ hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10 03/10/2025 18:14

(PLO)- Trước mắt, TP Cần Thơ đã trích 2,5 tỉ đồng hỗ trợ 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do bão số 10 là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quảng Trị.

Tại Kỳ họp HĐND TP Cần Thơ chiều 3-10, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ phát động hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ Hồ Thị Cẩm Đào phát động hỗ trợ tại kỳ họp HĐND TP Cần Thơ. Ảnh: NHẪN NAM

Tại đây, bà Hồ Thị Cẩm Đào, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ cho biết, trong những ngày qua, cơn bão số 10 đổ bộ và gây thiệt hại nặng nề cho nhiều tỉnh ven biển miền Trung, miền Bắc nước ta.

Hậu quả bão lũ làm nhiều người chết, mất tích, bị thương; hàng ngàn ngôi nhà bị tốc mái, sập đổ, hoa màu, tài sản, hạ tầng bị hư hại nghiêm trọng; đời sống của hàng vạn hộ dân lâm vào cảnh vô cùng khó khăn, thiếu thốn.

“Thay mặt Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ, xin chia sẻ sâu sắc đến các gia đình có người thân bị thương vong, tri ân công sức của các lực lượng, xin gửi thăm hỏi, động viên đến toàn thể nhân dân các vùng bị thiệt hại do cơn bão số 10 gây ra” – bà Đào nói.

Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ Đồng Văn Thanh (bìa trái) cùng các đại biểu tham gia hỗ trợ đồng bào bị thiệt hại do bão số 10. Ảnh: NHẪN NAM

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ, thực hiện lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Trung ương MTTQ Việt Nam, hôm nay, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ trân trọng phát động trong toàn thể cán bộ đảng viên, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các tổ chức tôn giáo cùng toàn thể nhân dân TP tích cực tham gia hỗ trợ đồng bào các tỉnh bị thiệt hại do cơn bão số 10.

Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ sẽ là đầu mối tiếp nhận, phân bổ, chuyển kịp thời mọi nguồn lực đến tận tay nhân dân vùng bị nạn, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng; góp phần cùng Trung ương và các địa phương sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống.

Bà Đào cho biết, ngày 2-10, được sự thống nhất của Thường trực Thành ủy, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Cần Thơ đã trích từ nguồn quỹ cứu trợ để hỗ trợ trước mắt cho 5 tỉnh bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 10, mỗi tỉnh 500 triệu đồng, với tổng số tiền 2,5 tỉ đồng. 5 tỉnh là Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Nghệ An, Ninh Bình và Quảng Trị.