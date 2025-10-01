TP Cần Thơ cải tạo, sửa chữa nhiều tài sản công làm nơi nghỉ cho cán bộ lãnh đạo, công chức 01/10/2025 11:02

(PLO)- Lãnh đạo TP Cần Thơ đề nghị đến cuối năm 2025 khởi công các dự án cải tạo, sửa chữa nhà khách, nhà công vụ làm nơi nghỉ cho cán bộ lãnh đạo, công chức về công tác.

Ngày 1-10, lãnh đạo UBND TP Cần Thơ họp Hội đồng thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các chương trình, dự án đầu tư công thuộc ngân sách cấp TP quản lý trên địa bàn.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa chủ trì cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó có bốn dự án được xem xét gồm dự án cải tạo, sửa chữa Nhà khách Tây Nam Bộ; dự án cải tạo, sửa chữa Nhà khách số 2 và dãy nhà công vụ phía sau trụ sở Thành ủy Cần Thơ; dự án sửa chữa, nâng cấp Đường huyện 22; dự án Đường huyện 47 (giai đoạn 2), phường Vĩnh Phước, TP Cần Thơ.

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà khách Tây Nam Bộ (phường Hưng Phú) dự kiến tổng mức đầu tư gần 27 tỉ đồng. Quy mô đầu tư là cải tạo, sửa chữa các hạng mục gồm khối nhà khách, cổng rào, hệ thống phòng cháy chữa cháy, cấp thoát nước ngoại vi; mua sắm trang thiết bị.... Sau cải tạo, dự kiến nhà khách này bố trí được khoảng 80 phòng nghỉ.

Dự án cải tạo, sửa chữa Nhà khách số 2 và Dãy nhà công vụ phía sau trụ sở Thành ủy Cần Thơ (phường Ninh Kiều) với tổng mức đầu tư dự kiến hơn 36,3 tỉ đồng. Khu nhà số 2 đường Hai Bà Trưng gồm 38 phòng nghỉ; Khu nhà số 2 đường Ngô Đức Kế gồm 6 phòng nghỉ; Dãy nhà công vụ phía sau trụ sở Thành ủy gồm khối nghỉ 1 tầng và khối hội trường 1 tầng, dự kiến nâng cấp, cải tạo bố trí 35 phòng nghỉ (trong đó có 5 phòng nghỉ lớn).

Nhà khách Tây Nam Bộ. Ảnh: NHẪN NAM

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho biết, nội dung thông qua hôm nay của Hội đồng là sửa chữa các tài sản công, trưng dụng để làm nơi nghỉ cho cán bộ lãnh đạo, công chức thuộc quản lý của Ban Thường vụ Thành ủy.

Quy mô sửa chữa và nâng cấp chứ không làm theo tiêu chuẩn bố trí nhà công vụ. Tới đây TP có quy hoạch quỹ đất sẽ đầu tư tiếp nhà ở công vụ hay nhà ở xã hội hoặc nhà phục vụ cán bộ, công chức.

Ông Hòa nêu lại các góp ý của các thành viên Hội đồng thẩm định, yêu cầu bổ sung các vấn đề về kỹ thuật trình bày và yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các báo cáo, sớm trình sở ngành liên quan để trình UBND TP trong tuần tới.

“Dự án đủ điều kiện trình cấp thẩm quyền xem xét cho chủ trương đầu tư, làm càng sớm càng tốt, làm sao từ nay đến cuối năm phải khởi công được dự án Nhà khách Tây Nam Bộ” – ông Hòa nhấn mạnh.