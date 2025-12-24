Mưa dông gia tăng nhiều khu vực ở TP.HCM chiều tối nay 24/12/2025 17:13

(PLO)- Dự báo trong ngày 25-12, TP.HCM khả năng có mưa dông về chiều tối, trong mưa dông đề phòng lốc, sét và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời.

Theo thông tin từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ, lúc 16 giờ ngày 24-12, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, ảnh ra đa thời tiết và định vị sét cho thấy vùng mây dông đang phát triển và gây mưa kèm dông, sét nhiều nơi ở TP.HCM.

Cụ thể là các phường, xã như: An Phú Đông, Bình Quới, Gò Vấp, Phú Nhuận, Tân Sơn Nhất, Hiệp Bình, Thủ Đức, Tam Bình, Linh Xuân, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Long Trường, Cát Lái, Bình Trưng, Phước Long, Đông Hòa, Dĩ An, Tân Đông Hiệp, Bình Hòa.

Mưa trên diện rộng ở TP.HCM từ 16 giờ ngày 24-12. Ảnh: NGUYỄN CHÂU

Dự báo trong khoảng vài giờ tới, mây dông tiếp tục phát triển, gây mưa rào kèm theo dông, sét cho toàn bộ các khu vực khu phố, tổ, ấp, thôn thuộc các phường, xã trên. Sau đó, mưa dông có xu hướng mở rộng sang các khu vực lân cận khác thuộc TP.HCM.

Lượng mưa phổ biến từ 15-30 mm, có nơi trên 35 mm. Trong cơn dông khả năng có lốc, sét, gió giật mạnh cấp 5-8 (8-21m/s) làm gẫy đổ cây, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng, gây nguy hiểm cho tính mạng con người, mưa lớn gây ngập úng cục bộ nơi trũng thấp.

"Những ngày tới thời tiết hanh khô, độ ẩm giảm, một số ngày có tiết trời se lạnh về đêm và sáng sớm, ban ngày nắng mạnh sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe"- cảnh báo từ Đài khí tượng Thủy văn Nam Bộ.