Dự báo thời tiết 23-12: Nam Bộ chiều tối và đêm có mưa rào, Bắc Bộ ngày nắng nhẹ 23/12/2025 05:30

Dự báo thời tiết trên cả nước bước vào giai đoạn biến động rõ rệt, mang đặc trưng của những ngày cuối năm với mưa, lạnh và nhiều hình thái thời tiết nguy hiểm cần được lưu ý.

Tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, từ ngày 23 đến 24-12 trời có mưa vài nơi, sáng sớm xuất hiện sương mù và sương mù nhẹ rải rác, riêng khu vực Đông Bắc có mưa nhỏ trong đêm và sáng. Từ đêm 24 đến 25-12, khu vực này có mưa rải rác, sau đó mưa giảm dần nhưng trời chuyển rét. Tại vùng núi Đông Bắc Bộ có nơi rét đậm, ảnh hưởng trực tiếp đến sản xuất nông nghiệp và sức khỏe người dân.