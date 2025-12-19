Dự báo thời tiết ngày 19-12: Bắc Bộ trời rét; Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa 19/12/2025 05:30

(PLO)- Dự báo thời tiết ngày 19-12, theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia dự báo Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi xuất hiện sương mù, đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Dự báo thời tiết ngày 19-12: Bắc Bộ trời rét; Nam Bộ ngày nắng, đêm mưa

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo thời tiết ngày 19-12, khu vực Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An: có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù. Đêm và sáng trời rét, vùng núi Bắc Bộ có nơi rét đậm.

Khu vực từ Hà Tĩnh đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông, cục bộ có nơi mưa to. Riêng đêm ngày 20-12 đến ngày 21-12 và từ đêm ngày 23-12 đến ngày 26-12 có mưa, mưa rào và rải rác có giông, cục bộ bộ có nơi mưa to.