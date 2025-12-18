TP.HCM và Hà Lan hợp tác để người dân không còn tình trạng sống chung với ngập 18/12/2025 18:47

(PLO)- Tình trạng ngập vẫn diễn ra tại nhiều điểm thấp và khu vực có mật độ xây dựng dày đặc ở TP.HCM.

Ngày 18-12, UBND TP.HCM có buổi làm việc với Tổng Lãnh sự Hà Lan, các chuyên gia, đơn vị tư vấn để đề ra giải pháp toàn diện giải quyết tình trạng ngập úng của TP.HCM.

Học hỏi giải pháp chống ngập ở Hà Lan

Đây là chủ đề nóng mặc dù thời gian qua TP.HCM đã cố gắng nỗ lực thực hiện các giải pháp để chống ngập.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM là vùng đất thấp dễ xảy ra tình trạng ngập úng. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được cho biết TP.HCM là vùng đất thấp, dễ xảy ra tình trạng ngập úng. Trong khi đó, Hà Lan là một quốc gia xử lý ngập nước rất thành công, đồng thời quốc gia này có hệ thống đê điều rất tốt.

"Chúng tôi mong muốn Hà Lan có thể đồng hành cùng TP.HCM khắc phục tình trạng ngập. Đồng thời các chuyên gia Hà Lan có thể tư vấn cho TP.HCM những dự án chống ngập để TP có thể xử lý tốt vấn đề ngập nước, đặc biệt là ngập do triều cường và mưa" - Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nói.

Tại buổi làm việc, Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam ông Kees van Baar, cho biết Việt Nam là một quốc gia dễ bị tác động của biến đổi khí hậu. Trong thời gian qua, Việt Nam và Hà Lan đã có những hợp tác liên quan đến ứng phó với biến đổi khí hậu, trong đó có công tác chống ngập, cụ thể là dự án chống ngập với TP Thủ Đức (cũ).

"Hà Lan là một quốc gia dưới mực nước biển, 59% diện tích Hà Lan có thể gặp rủi ro ngập lụt. Với những kinh nghiệm ứng phó ngập, chúng tôi sẽ chia sẻ cho TP.HCM về cách ứng xử ngập lụt như thế nào ở Hà Lan" - Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar nói.

TP.HCM còn nhiều điểm ngập

Theo ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Xây dựng TP.HCM, tại khu vực TP.HCM (cũ), tình trạng ngập vẫn diễn ra tại nhiều điểm thấp và khu vực có mật độ xây dựng dày đặc.

Một số tuyến đường như Nguyễn Hữu Cảnh, Ung Văn Khiêm, Trần Xuân Soạn... thường xuyên xảy ra ngập khi mưa lớn hoặc mưa kết hợp với triều cường.

Tại TP Thủ Đức (cũ), đặc biệt là những khu vực ven sông Sài Gòn và kênh rạch vẫn xảy ra ngập do mưa lớn và triều cường.

Trên địa bàn TP.HCM mới (sau hợp nhất), tổng hợp ghi nhận có 159 vị trí ngập phân bố tại bốn khu vực chính với các nguyên nhân và mức độ khác nhau.

Lãnh đạo Sở Xây dựng TP.HCM cho rằng, tình trạng ngập của TP là kết quả của sự kết hợp giữa nhiều nguyên nhân khách quan và chủ quan.

Cụ thể, biến đổi khí hậu làm gia tăng tần suất và cường độ các trận mưa cực đoan; nước biển dâng khiến mực nước nền tại các cửa sông, kênh rạch luôn ở mức cao, thu hẹp thời gian thoát nước tự chảy; triều cường đạt mức cao tại trạm Phú An và Nhà Bè làm ngập các cửa xả và khiến hệ thống cống không thể hoạt động hiệu quả. Đồng thời, tình trạng sụt lún nền đất, làm giảm độ dốc cống và tăng nguy cơ ngập sâu.

Về các giải pháp chống ngập, lãnh đạo Sở Xây dựng cho biết, trong thời gian qua, TP đã triển khai một số dự án cải tạo kênh quy mô lớn như Nhiêu Lộc - Thị Nghè, Tân Hóa - Lò Gốm, kèm theo nâng cấp các tuyến cống hộp và hạ tầng kỹ thuật lân cận. Các dự án này đã giảm rõ rệt mức ngập, đồng thời nâng cao năng lực tiêu thoát nước cho các khu vực trung tâm.

Ngoài ra, TP đã xây dựng và từng bước thực hiện đề án Chống ngập và xử lý nước thải TP.HCM giai đoạn 2020-2030. TP còn triển khai hầu hết các dự án trọng điểm về thoát nước, chống ngập do mưa - triều, nạo vét kênh rạch, và hoàn thành dự án Vệ sinh môi trường Nhiêu Lộc - Thị Nghè giai đoạn 2...

Giải pháp trong thời gian tới mà Sở Xây dựng TP.HCM đặt ra là TP cần ưu tiên triển khai đồng thời ba nhóm giải pháp: Quy hoạch - thể chế - công nghệ; hạ tầng xanh - trữ nước và công trình cứng bảo vệ - tiêu thoát nước.

Trong đó, nhiệm vụ cấp bách nhất là rà soát và hoàn thiện hệ thống đê, kè, cống ngăn triều kết hợp trạm bơm, đồng thời bổ sung các hồ điều tiết chiến lược theo lưu vực.

Đây là nhóm giải pháp có tác dụng trực tiếp trong việc giảm ngập do triều, hỗ trợ tiêu thoát mưa và cải thiện dung tích trữ nước, đặc biệt tại các khu vực trũng thấp dọc sông Sài Gòn – Đồng Nai và các đô thị công nghiệp mật độ cao.

Chuyên gia Hà Lan chia sẻ về giải pháp chống ngập. Ảnh: HOÀNG QUÂN

Tham gia buổi làm việc trực tuyến, chuyên gia Hà Lan đã trình bày rủi ro về lụt đô thị. Từ đó, giải pháp mà vị chuyên gia này đặt ra cho TP.HCM là thực hiện đúng quy trình: Giữ nước, trữ nước và xả nước.

Sau buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP.HCM và Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Kees van Baar thống nhất trong thời gian sớm nhất, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ tiếp tục làm việc cùng chuyên gia Hà Lan để thực hiện các giải pháp chống ngập cho TP.HCM đạt hiệu quả tốt nhất.