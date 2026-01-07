Có tin ông trùm Chen Zhi bị bắt và dẫn độ từ Campuchia về Trung Quốc 07/01/2026 21:23

(PLO)- Tờ Cambodia-China Times ngày 7-1 đưa tin Chủ tịch Tập đoàn Prince Group Chen Zhi đã bị bắt tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc điều tra.

Ngày 7-1 xuất hiện thông tin ông Chen Zhi, nhà sáng lập kiêm chủ tịch Tập đoàn Prince Group (hay Prince Holding Group), được cho là đã bị bắt giữ tại Campuchia và bị dẫn độ về Trung Quốc để phục vụ điều tra.

Cụ thể, tờ Cambodia-China Times đưa tin ông Chen Zhi đã bị cơ quan chức năng Campuchia bắt giữ trước khi bị trục xuất về Trung Quốc. Không rõ thời điểm chính xác của vụ việc cũng như các cáo buộc cụ thể mà ông có thể phải đối mặt tại Trung Quốc, nếu thông tin trên là thật.

Theo tờ Kiripost (Campuchia), ông Chhay Kim Khoeun - người phát ngôn Cảnh sát quốc gia Campuchia - chưa phản hồi yêu cầu bình luận.

Ông Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: PRINCE GROUP

Trong khi đó, người phát ngôn Chính phủ Campuchia - ông Pen Bona cho biết ông chưa nắm được thông tin về vụ bắt giữ và đề nghị chuyển câu hỏi tới Bộ Nội vụ.

Phía Trung Quốc cũng chưa lên tiếng về thông tin trên.

Hồi 14-10-2025, tòa án liên bang tại Brooklyn (New York) đã công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, Chen Zhi đã chỉ đạo hoạt động của các khu cưỡng bức lao động do Prince Group điều hành trên khắp Campuchia, nơi các nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền số.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Vụ An ninh Quốc gia (Bộ Tư pháp Mỹ) cũng đã đệ đơn tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, bị xác định là tài sản và công cụ phạm tội trong các vụ lừa đảo và rửa tiền do Chen Zhi điều hành.

Sau đó, Anh, Singapore, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) cũng có hành động nhắm vào khối tài sản khổng lồ của nhân vật này.

Đến ngày 11-11-2025, Tập đoàn Prince Group ra thông cáo trên website bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ phía Mỹ, khẳng định ông Chen Zhi và tập đoàn không liên quan bất kỳ hành vi phi pháp nào.

Theo thông cáo, Prince Group cho biết những cáo buộc là “hoàn toàn vô căn cứ” và “có dấu hiệu nhằm biện minh cho việc tịch thu trái phép khối tài sản trị giá hàng tỉ USD”.

Tập đoàn nhấn mạnh các cáo buộc sai lệch đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn đang phục vụ.

Phía tập đoàn này cho biết đã mời đội ngũ luật sư hàng đầu để theo đuổi quá trình pháp lý.

"Chúng tôi tin tưởng rằng khi sự thật được sáng tỏ, Prince Group và Chủ tịch của tập đoàn sẽ được minh oan hoàn toàn” - tập đoàn khẳng định.