Tập đoàn Prince Group lên tiếng vụ Mỹ truy tố chủ tịch Chen Zhi tội lừa đảo 12/11/2025 13:46

(PLO)- Tập đoàn Prince Group lần đầu lên tiếng sau các cáo buộc lừa đảo và rửa tiền nhắm vào Chủ tịch của tập đoàn là ông Chen Zhi, khẳng định ông Chen Zhi và tập đoàn không liên quan hành vi phi pháp nào.

Ngày 11-11, Tập đoàn Prince Group (hay Prince Holding Group) ra thông cáo trên website bác bỏ toàn bộ cáo buộc từ phía Mỹ, khẳng định Chủ tịch của tập đoàn là ông Chen Zhi (Trần Chí) và tập đoàn không liên quan đến bất kỳ hành vi phi pháp nào.

Theo thông cáo, Prince Group cho biết những cáo buộc gần đây là “hoàn toàn vô căn cứ” và “có dấu hiệu nhằm biện minh cho việc tịch thu trái phép khối tài sản trị giá hàng tỉ USD”.

Tập đoàn nhấn mạnh các cáo buộc sai lệch đã gây tổn hại nghiêm trọng đến hàng nghìn nhân viên, đối tác và cộng đồng mà tập đoàn đang phục vụ.

Ông Chen Zhi - nhà sáng lập kiêm Chủ tịch Prince Holding Group, một tập đoàn đa quốc gia có trụ sở tại Campuchia. Ảnh: PRINCE GROUP

Prince Group khẳng định sẽ tiếp tục duy trì các giá trị về liêm chính, đầu tư có trách nhiệm và phát triển kinh tế bền vững trong khu vực.

“Suốt hơn một thập niên qua, tập đoàn luôn hoạt động minh bạch, tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành. Điều này sẽ được chứng minh rõ ràng khi toàn bộ bằng chứng được công bố” - thông cáo nêu rõ.

Phía tập đoàn này cho biết đã mời đội ngũ luật sư hàng đầu để theo đuổi quá trình pháp lý.

"Chúng tôi tin tưởng rằng khi sự thật được sáng tỏ, Prince Group và Chủ tịch của tập đoàn sẽ được minh oan hoàn toàn” - tập đoàn khẳng định.

Đây là lần đầu tiên phía Prince Group lên tiếng sau khi Mỹ ra tuyên bố truy tố ông Chen Zhi.

Hồi 14-10, tòa án liên bang tại Brooklyn (New York) đã công bố bản cáo trạng truy tố ông Chen Zhi với các tội danh âm mưu lừa đảo qua mạng và rửa tiền.

Theo cáo trạng, Chen Zhi đã chỉ đạo hoạt động của các khu cưỡng bức lao động do Prince Group điều hành trên khắp Campuchia, nơi các nạn nhân bị giam giữ trái ý muốn và buộc phải tham gia các âm mưu lừa đảo đầu tư tiền số.

Cùng ngày, Văn phòng Công tố Liên bang khu vực Đông New York và Vụ An ninh Quốc gia (Bộ Tư pháp Mỹ) cũng đã đệ đơn tịch thu dân sự đối với khoảng 127.271 Bitcoin, trị giá khoảng 15 tỉ USD, bị xác định là tài sản và công cụ phạm tội trong các vụ lừa đảo và rửa tiền do Chen Zhi điều hành.

Sau đó, Anh, Singapore, Đài Loan và Hong Kong (Trung Quốc) cũng có hành động nhắm vào khối tài sản khổng lồ của nhân vật này.