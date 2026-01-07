Ông Hun Sen nhấn mạnh sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam trong trận chiến chống Khmer Đỏ 07/01/2026 15:22

(PLO)- Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen đăng thông điệp gửi đồng bào nhân kỷ niệm 47 năm lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ, trong đó nhấn mạnh sự giúp đỡ to lớn của Việt Nam.

Trong thông điệp gửi toàn dân kỷ niệm 47 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7-1-1979 - 7-1-2026), Chủ tịch Thượng viện Campuchia, lãnh đạo đảng Nhân dân Campuchia (CPP) Hun Sen đã nhấn mạnh sự hỗ trợ của Việt Nam trong trận chiến này, theo báo Khmer Times.

Cụ thể, trong thông điệp, ông Hun Sen đã nhắc lại giai đoạn bi thương kéo dài 3 năm 8 tháng 20 ngày dưới chế độ Pol Pot, khi xã hội Campuchia bị tàn phá nặng nề, các quyền con người cơ bản bị tước đoạt và đất nước bị đẩy tới bờ vực diệt vong.

Đối mặt thảm họa đó, theo ông Hun Sen, Mặt trận Đoàn kết Cứu quốc Campuchia đã ra đời và nhận được sự ủng hộ kịp thời, mạnh mẽ từ Việt Nam láng giềng.

Pano kỷ niệm 47 năm ngày lật đổ chế độ diệt chủng Khmer Đỏ (7-1-1979 - 7-1-2026). Ảnh: VOV/FRESH NEWS

"Chúng tôi mãi mãi biết ơn những hy sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ thuộc Mặt trận Đoàn kết cứu quốc Campuchia, cũng như sự giúp đỡ và hỗ trợ to lớn của các lực lượng quân tình nguyện Việt Nam trong việc lật đổ chế độ tàn bạo này" - ông Hun Sen nhấn mạnh.

Lãnh đạo CPP cho biết mốc lịch sử 7-1-1979 đã mở ra cánh cửa để Campuchia từng bước hồi sinh từ tro tàn chiến tranh, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới của độc lập, tự do, dân chủ và phát triển.

Ông nói thêm rằng sự kết hợp giữa tinh thần tự lực của nhân dân Campuchia và sự hỗ trợ của các quốc gia hữu nghị đã giúp đất nước đạt được hòa bình toàn diện, tăng trưởng kinh tế nhanh chóng và cải thiện mức sống của người dân.

Ông khẳng định tinh thần ngày 7-1 tiếp tục soi đường cho Campuchia dưới sự lãnh đạo của CPP, đồng thời kêu gọi người dân ghi nhớ lịch sử và những tội ác chống lại nhân loại cũng như di sản văn hóa, nhằm bảo vệ nền hòa bình bền vững.

Theo VOV, việc ông Hun Sen nhắc lại vai trò của Việt Nam trong văn bản chính thức ngày hôm nay một lần nữa khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, tình đoàn kết gắn bó giữa hai dân tộc là yếu tố sống còn cho sự ổn định và phát triển của khu vực.