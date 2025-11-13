Trang trọng buổi giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2 13/11/2025 16:16

Ngày 13-11, tại tỉnh Tây Ninh, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam – Campuchia lần thứ 2, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã chủ trì lễ đón Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia – Đại tướng Tea Seiha.

Hai Bộ trưởng đã có cuộc hội đàm về các nội dung hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh trong thời gian tới.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang đón Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia.

Tại buổi hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam và Đại tướng Tea Seiha, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Campuchia thống nhất trong thời gian tới, hai bên sẽ tiếp tục tập trung vào nhiều nội dung trọng tâm.

Trong đó, hai bên sẽ tiếp tục củng cố, thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa hai nước, hai quân đội; tăng cường trao đổi tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo cấp cao hai nước về công tác quân sự, quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha ký và trao đổi các văn kiện hợp tác.

Tăng cường gặp gỡ, tiếp xúc cấp cao và các cấp, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có, như: Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; tăng cường các hoạt động giao lưu lãnh đạo trẻ, sĩ quan trẻ Quân đội hai nước; tạo đột phá về chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; tiếp tục tham vấn chặt chẽ, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương trong khu vực và quốc tế.

Đồng thời, tiếp tục thúc đẩy hợp tác ba nước Việt Nam - Lào - Campuchia, trong đó, có cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, diễn tập chung phòng, chống các thách thức an ninh phi truyền thống giữa Quân đội ba nước.

Đại tướng Phan Văn Giang trao đổi với phái đoàn Campuchia tại buổi tọa đàm.

Về đẩy mạnh hợp tác biên giới, hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong quản lý, bảo vệ biên giới trên bộ, trên biển; tăng cường trao đổi thông tin, tình hình, tuần tra song phương, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, đóng góp tích cực vào công tác phân giới, cắm mốc giữa hai nước; kịp thời phối hợp, phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý phù hợp các vấn đề phát sinh trên biển, đối xử nhân đạo với ngư dân…

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chứng kiến ký kết hợp tác giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Ve, Campuchia.

Sau khi thống nhất các nội dung hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký kết Kế hoạch hợp tác năm 2026; Bản ghi nhớ về tăng cường hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực; kết nghĩa giữa Thoả thuận về hợp tác biên phòng và chứng kiến trao Biên bản ký kết giữa Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài Việt Nam và Ban Chỉ huy Hiến binh thành phố Ba Vet, Campuchia.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha trồng cây hữu nghị﻿ tại Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài.

Chương trình diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước tại hoạt động giao lưu hữu nghị hai nước.

Cùng ngày, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Sheiha cùng các đại biểu đã tham dự nhiều hoạt động ý nghĩa trong khuôn khổ chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 diễn ra tại Việt Nam như: Trồng cây hữu nghị; Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội hai nước; Lễ khánh thành khu bán trú Trường Tiểu học Bến Cầu (xã Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh); Lễ kết nghĩa Cụm Dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh/Việt Nam với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng/Campuchia; ...

Các em học sinh trường tiểu học Bến Cầu đeo khăn quàng đỏ﻿ chào mừng Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha đến dự Lễ khánh thành khu bán trú của trường.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha cùng các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành khu bán trú của trường Tiểu học Bến Cầu.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Tea Seiha chúc mừng lễ kết nghĩa Cụm Dân cư hai bên biên giới giữa ấp Long Cường, xã Long Thuận, tỉnh Tây Ninh/Việt Nam với ấp Ô Tà Mô, xã Mô Nô Rum, huyện Svay Teap, tỉnh Svay Rieng/Campuchia.

Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Campuchia lần thứ 2 là sự kiện, hoạt động đối ngoại quốc phòng trọng điểm năm 2025, có ý nghĩa trên nhiều phương diện; tăng cường tình đoàn kết hữu nghị, thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả giữa lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, chính quyền địa phương và nhân dân khu vực biên giới hai nước; góp phần xây dựng đường biên giới Việt Nam-Campuchia hoà bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

Đại biểu hai nước tham gia giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Campuchia lần thứ 2.

Đây cũng là sự kiện có ý nghĩa thông tin đối ngoại, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Việt Nam yêu chuộng hòa bình, thân thiện, hữu nghị với các quốc gia láng giềng đến với cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và nhân dân, đồng bào ta ở nước ngoài và bạn bè, cộng đồng quốc tế.