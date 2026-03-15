Cập nhật: Lúc 16 giờ, 5/34 tỉnh thành có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100% 15/03/2026 17:06

Theo thông tin mới nhất được cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 16 giờ chiều nay, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt 93,19% (hơn 71 triệu cử tri).

Đến thời điểm báo cáo, hầu hết các tỉnh, thành phố đã đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 95%, cho thấy tiến độ rất khẩn trương, tích cực.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh trả lời phỏng vấn báo chí. Ảnh: QH

Trong đó, có 5/34 tỉnh có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%, gồm Tuyên Quang (99,86%); Lào Cai (99,81%); Lạng Sơn (99,30%); Điện Biên (99,23%); Lai Châu (99,20%).

Có 18/34 tỉnh có tỉ lệ cử tri đi bầu đạt trên 95% là Đà Nẵng (98,71%); Hà Tĩnh (98,70%); Cao Bằng (98,22%); Thái Nguyên (98,17%); Quảng Ninh (98,08%); Sơn La (97,98%); Huế (97,86%); Vĩnh Long (97,77%); Cà Mau (97,76%); Đắk Lắk (97,44%); Quảng Trị (97,38%); Cần Thơ (97,27%); Nghệ An (96,92%); Gia Lai (96,42%); Phú Thọ (96,27%); Ninh Bình (95,14%); Quảng Ngãi (96,14%); Thanh Hóa (95,72%).

Tại TP.HCM, nơi có số cử tri đông nhất cả nước, đến thời điểm này đã có hơn 7,6 triệu cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỉ lệ 80,07%.

Đến 15 giờ 30, tỉ lệ cử tri cả nước hoàn thành bầu cử đạt 92,53%

Theo thông tin mới nhất được cập nhật từ Văn phòng Hội đồng Bầu cử quốc gia, tính đến 15 giờ 30 chiều, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên cả nước đã đạt 92,53% và đang tiếp tục tăng nhanh.

Lào Cai duy trì vị thế dẫn đầu cả nước về tỷ lệ cử tri hoàn thành bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 16 và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với 99,8%, đứng thứ hai là Tuyên Quang với 99,74%. Lai Châu đứng thứ ba với 99,15%...

15 giờ: Gần 62 triệu cử tri đã đi bầu cử, đạt 80,63%

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội, cho hay theo báo cáo của các tiểu ban, các tỉnh, thành phố trên cả nước, công tác bầu cử đang triển khai rất nghiêm túc, đúng theo quy định và diễn ra rất là khẩn trương, trật tự, an toàn.

Số liệu được bà Yên công bố cho thấy đến 14 giờ 15 ngày 15-3, đã có 61.760.000 cử tri tham gia bỏ phiếu, đạt 80,63% tổng số cử tri theo danh sách. Trong đó, nhiều địa phương có tỉ lệ cử tri đi bầu cao, đặc biệt là các tỉnh miền núi phía Bắc như là Lào Cai, Điện Biên, Lai Châu, Tuyên Quang và một số địa phương khác như Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Lạng Sơn, Nghệ An, Thái Nguyên… đã đạt trên 90% cử tri đi tham gia bỏ phiếu.

Đáng chú ý, thời điểm này có 380 xã, phường và các tổ bầu cử đã hoàn thành việc bỏ phiếu với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 100%, đặc biệt, ở các khu vực lực lượng vũ trang và những địa phương vùng cao. “Điều này cho thấy sự quan tâm cũng như là tinh thần chính trị của cử tri đối với chính quyền, đối với bầu cử Quốc hội khóa XV lần này” - bà Yên nói.

Bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác Đại biểu của Quốc hội, trao đổi tại Trung tâm Báo chí bầu cử. Ảnh: QH

Tại TP.HCM, tính đến 15 giờ, tỉ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn đạt 77,86%, so với thời điểm báo cáo lúc 11 giờ 30 phút tỉ lệ cử tri đi bầu tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

TP hiện có 43/168 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 90%, một số xã có tỉ lệ cử tri tham gia bỏ phiếu cao như xã Long Hòa (100%), Phước Thành (100%), An Nhơn Tây (99,10%), Thái Mỹ (99,33%), Bàu Lâm (99,13%), Xuyên Mộc (99,23%).

Trước đó, theo báo cáo, tính đến 11 giờ 30 phút, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn TP.HCM đạt 44,03%, trong đó có 32 địa phương đạt tỉ lệ cử tri đi bầu trên 70%.

Cụ thể, phường Phú An, Tam Long, Tân Hải, xã An Nhơn Tây, Bình Giã, Châu Pha, Hòa Hiệp, Hòa Hội, Hồ Tràm, Long Hải, Phú Giáo, Phú Hòa Đông, Thái Mỹ, Thường Tân, Xuân Sơn, Long Hương, Tân Phước, Bàu Lâm, Bình Châu, Châu Đức, Đất Đỏ, Dầu Tiếng, Kim Long, Long Điền, Long Hòa, Minh Thạnh, Nhuận Đức, Phước Hòa, Thanh An, Xuyên Mộc, Bà Rịa, Ngãi Giao).

Thiếu tướng Tạ Văn Đẹp, Phó Giám đốc Công an TP.HCM, bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: PHẠM HẢI

Lúc 9 giờ sáng, theo báo cáo nhanh của các địa phương gửi về Hội đồng bầu cử quốc gia, cho thấy đến nay tỉ lệ cử tri đi bầu ở các xã tỉnh Hà Tĩnh là 41,23%; Vĩnh Long 28,75%; Cà Mau 26,13%; Tây Ninh 22,41%.

Một số điểm, một số xã như Bạch Long Vĩ (Hải Phòng) đã có 100% cử tri đi bầu, đã hoàn thành số lượng cử tri. Đà Nẵng có xã Phú Thuận đạt 55,1%; xã An Lạc của Bắc Ninh đạt 70,91%, xã Long Quảng của TP Huế đạt 77,38%.

Cần Thơ có phường Long Phú 1 đạt tỉ lệ 79,87%, xã Vị Thanh đạt 60,7%…; tỉnh An Giang, đặc Thổ Châu đã có 100% cử tri đi bầu.

Tỉnh Cà Mau, phường Hiệp Thành đạt tỉ lệ 72,67%, xã Châu Thới 89,99%... Tại tỉnh Đắk Lắk, xã Cư M'gar đạt tỉ lệ cử tri đi bầu là 68,89%, xã Cưpui 83,23%, xã CưYang 73,28%, xã Đăk Liêng 88,51%.

Các cử tri tại TP.HCM đi bỏ phiếu bầu cử. Ảnh: LÊ THOA

Tại TP.HCM, tính đến 09 giờ, tiến độ cử tri đi bầu trên toàn địa bàn đạt 13,46 %; trong đó tại bốn khu vực bầu cử sớm (thuộc phường Tam Thắng, Phước Thắng và xã Long Sơn), tổng số cử tri đã tham gia bỏ phiếu sớm đạt tỉ lệ 100%.

Ủy ban bầu cử TP tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 168 xã, phường, đặc khu chuẩn bị và tổ chức bầu cử chu đáo, đúng quy định, bám sát tiến trình, bảo đảm dân chủ, công khai, người dân đồng thuận, tin tưởng.