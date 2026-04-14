Sở GD&ĐT Lâm Đồng đề nghị xác minh vụ nữ học sinh lớp 7 bị bạo hành, cô lập 14/04/2026 18:00

(PLO)- Sở GD&ĐT Lâm Đồng đề nghị UBND xã xác minh về vụ việc nữ học sinh lớp 7 bị học sinh trong lớp liên tục xúc phạm, cô lập, bạo hành.

Ngày 14-4, Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tỉnh Lâm Đồng đã có công văn gửi UBND xã Hàm Thuận đề nghị báo cáo nội dung liên quan đến vụ việc 1 nữ học sinh lớp 7 bị một nhóm học sinh trong lớp trêu ghẹo, có hành vi mang tính xúc phạm, cô lập và bạo hành.

Ảnh cắt ra từ clip cảnh em học sinh bị bạn cùng lớp uy hiếp.

Theo đó, mấy ngày qua có thông tin về một nữ học sinh bị bạn đánh trong lớp tại Lâm Đồng. Nhằm kịp thời chấn chỉnh, giải quyết dứt điểm vụ việc và tránh tình trạng gây bức xúc trong dư luận xã hội, Sở GD&ĐT đề nghị UBND xã Hàm Thuận khẩn trương xác minh, làm rõ nội dung vụ việc liên quan đến học sinh ĐCKH (học sinh lớp 7,1 Trường THCS Ma Lâm; con của bà CTN) phản ánh thường xuyên bị một nhóm học sinh trong lớp trêu ghẹo, có hành vi mang tính xúc phạm, cô lập và bạo hành.

Nội dung báo cáo đề nghị tập trung làm rõ: Thời điểm xảy ra vụ việc và diễn biến cụ thể, quá trình tiếp nhận, tiến độ xử lý vụ việc; công tác chỉ đạo của UBND xã Hàm Thuận đối với Trường THCS Ma Lâm và Công an xã; công tác phối hợp giữa nhà trường, cha mẹ các học sinh có liên quan trước, trong và sau khi vụ việc xảy ra.

Cạnh đó, nêu rõ tình hình học tập, tâm lý của học sinh ĐCKH sau khi vụ việc đã được xử lý; đồng thời làm rõ ý kiến của gia đình tính đến thời điểm hiện tại (đã đồng ý và yên tâm cho con tiếp tục đi học hay chưa).

Sở cũng đề nghị UBND xã Hàm Thuận khẩn trương chỉ đạo thực hiện và gửi báo cáo trước ngày 16-4-2026 để tổng hợp, theo dõi..

Trước đó, tối 9-4, một tài khoản mạng xã hội đăng tải đoạn clip lên Facebook ghi lại cảnh một nữ học sinh tại Trường THCS Ma Lâm bị bạn đánh ngay trong lớp, xung quanh có nhiều học sinh khác đứng cổ vũ.

Theo thông tin từ gia đình, nữ học sinh nói trên, ngoài việc bị hành hung còn thường xuyên bị cô lập, bị bạn bè phun nước bọt, nhét rác vào bàn học, dùng cặp sách để lau nước bọt, thậm ném bút, phấn vào người.

Do bị cô lập nên em H, có biểu hiện tâm lý không ổn định, sợ hãi, ngại giao tiếp, sợ đến trường, kết quả học hành giảm sút.

Nhà trường cho biết vụ việc trong clip xảy ra từ ngày 29-1-2026. Ngay sau đó, nhà trường đã mời phụ huynh và các học sinh liên quan lên làm việc, xử lý theo quy định.

Liên quan đến phản ánh việc em H bị cô lập, lãnh đạo nhà trường cho biết đang tiếp tục xác minh, làm rõ để có biện pháp xử lý phù hợp. Đồng thời, nhà trường đã thống nhất với đề xuất của gia đình về việc chuyển lớp cho em H nhằm đảm bảo môi trường học tập ổn định.