Thông tin mới về clip nữ sinh lớp 10 bị bạo hành, quật ngã trong lớp 17/10/2025 19:08

(PLO)- Trong clip nữ sinh lớp 10 bị bạo hành, nhiều bạn học vô cảm trước vụ việc, không can ngăn bạn kịp thời.

Ngày 17-10, Trường Cao đẳng Việt - Đức (tỉnh Nghệ An) cho biết cơ quan công an đã vào cuộc điều tra vụ nam sinh lớp 10 bạo hành nữ sinh trong trường, quay clip rồi đăng lên mạng xã hội.

Nữ sinh lớp 10 bị bạo hành trong lớp học, một số bạn đứng xem không can ngăn kịp thời. Ảnh cắt từ video clip

Trước đó, tối 16-10, mạng xã hội lan truyền clip dài hơn 2 phút ghi cảnh một nam sinh mặc áo đen nắm tóc, dí mặt và liên tục đấm vào đầu một nữ sinh trong lớp học. Xung quanh, nhiều học sinh khác đứng xem, hò hét, có em còn buông lời miệt thị nạn nhân.

Trong clip thể hiện nữ sinh bị túm tóc lôi từ trong phòng học ra hành lang rồi lôi kéo từ hành lang vào trong lớp học và tiếp tục bị hành hung. Nhiều học sinh không can ngăn bạn kịp thời.

Một học sinh không khuyên ngăn bạn còn đưa điện thoại dí sát mặt nữ sinh để quay, chụp ảnh. Ảnh cắt từ video clip

Trả lời báo chí, ông Cao Anh Tuấn, Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt - Đức xác nhận, vụ việc xảy ra ngày 15-10, các em trong clip đều là học sinh lớp 10 của trường. Sau sự việc, nhà trường đã làm việc với phụ huynh, đưa các em đi kiểm tra sức khỏe và tạm cho học sinh quay clip nghỉ học một tuần để gia đình quản lý.

Theo thầy Tuấn, mâu thuẫn giữa các em xuất phát từ trước khi nhập học, sau đó tiếp tục nhắn tin thách thức nhau dẫn đến vụ việc. Hiện nhà trường đang phối hợp công an làm rõ.