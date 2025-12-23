Lên rừng núi hẻo lánh ở Đà Nẵng dựng lán đào vàng trái phép 23/12/2025 19:29

Ngày 23-12, Công an TP Đà Nẵng cho hay, Công an xã Quế Phước đã kiểm tra, truy quét hoạt động khai thác khoáng sản trái phép tại khu vực Xai Chức (Khe Nhóm), thôn Mậu Long.

Lán trại trái phép bị phát hiện. Ảnh: CA

Qua kiểm tra, công an phát hiện bốn người đang có hành vi thăm dò, tìm kiếm vàng trái phép, gồm: NVH (23 tuổi); NĐD (35 tuổi, cùng ngụ xã Hoan Lào, tỉnh Quảng Trị); NVL (44 tuổi, ngụ xã Điềm Thủy, tỉnh Thái Nguyên); ĐVQ (33 tuổi, ngụ xã Trà Tân, TP Đà Nẵng).

Tại thời điểm kiểm tra, nhóm này đang sinh hoạt trong lán trại dựng trái phép tại khu vực rừng núi hẻo lánh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an ninh trật tự và hủy hoại môi trường sinh thái.

Lán trại dựng lén trên núi. Ảnh: CA

Qua làm việc, nhóm này khai nhận đã xâm nhập vào khu vực Xai Chức để thăm dò, tìm kiếm vàng với mục đích tiến tới khai thác trái phép thì bị lực lượng công an cơ sở phát hiện, ngăn chặn kịp thời.

Hầm đào vàng trái phép. Ảnh: CA

Tổ công tác đã lập biên bản vụ việc, tổ chức tiêu hủy một lán trại trái phép, thu giữ và tiêu hủy nhiều phương tiện, vật dụng phục vụ cho hoạt động khai thác như một máy nổ, khoảng 200 m dây điện, 100 m ống nước, 30 lít dầu...