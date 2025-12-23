Đã bán 140.000 vé tàu Tết, đường sắt chạy thêm 11 chuyến tàu từ TP.HCM đi Đà Nẵng 23/12/2025 17:48

(PLO)- Do nhu cầu đi lại dịp Tết Bính Ngọ 2026 tăng cao, ngành đường sắt tiếp tục tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn phía Nam, cung ứng thêm khoảng 5.500 vé cho hành khách.

Chiều 23-12, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt cho biết đơn vị vừa phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát nhu cầu đi lại của người dân dịp Tết Bính Ngọ 2026. Trên cơ sở đó, ngành đường sắt quyết định tổ chức chạy thêm 11 chuyến tàu khu đoạn khu vực phía Nam, tập trung trên các tuyến Sài Gòn – Nha Trang – Sài Gòn, Sài Gòn – Tam Kỳ và Sài Gòn – Đà Nẵng – Sài Gòn.

Cụ thể, ngành đường sắt chạy thêm tàu D2 (Sài Gòn – Đà Nẵng) xuất phát lúc 10 giờ 55 ngày 15-2-2026 (tức 28 Tết); tàu STK2 (Sài Gòn – Tam Kỳ) xuất phát lúc 15 giờ 30 ngày 15-2-2026 (28 Tết).

Trong dịp Tết, tiếp tục chạy thêm các tàu SNT4 (Sài Gòn – Nha Trang) xuất phát lúc 21 giờ 10 ngày 17-2-2026 (mùng 1 Tết) và ngày 18-2-2026 (mùng 2 Tết); tàu SNT6 (Sài Gòn – Nha Trang) xuất phát lúc 22 giờ 20 ngày 17-2-2026 và 18-2-2026. Ở chiều ngược lại, tàu SNT3 (Nha Trang – Sài Gòn) xuất phát lúc 21 giờ 38 ngày 19-2-2026 (mùng 3 Tết).

Giờ và ngày các tàu tăng cường dịp tết. Ảnh: V.LONG

Ngoài ra, ngành đường sắt còn tổ chức chạy thêm tàu STK4 (Sài Gòn – Tam Kỳ) lúc 10 giờ 55 ngày 18-2-2026 (mùng 2 Tết); tàu D4 (Sài Gòn – Đà Nẵng) lúc 8 giờ 30 ngày 18-2-2026; tàu D1 (Đà Nẵng – Sài Gòn) xuất phát lúc 9 giờ 04 ngày 20-2-2026 (mùng 4 Tết) và tàu STK1 (Tam Kỳ – Sài Gòn) xuất phát lúc 6 giờ 21 ngày 20-2-2026.

Vé tàu cho các chuyến tăng cường đã được mở bán tại tất cả các kênh bán vé của ngành đường sắt, gồm các website dsvn.vn, vetauonline.vn, vetau.com.vn; ứng dụng ví điện tử và cổng thanh toán như VnPay, Momo, ShopeePay, Zalopay, Payoo, ViettelPay; ứng dụng ngân hàng, app bán vé tàu trên thiết bị di động, cũng như tại các nhà ga, điểm bán vé và đại lý bán vé thuộc ngành đường sắt.

Vé tàu Tết được mở bán chính thức từ ngày 20-9. Sau hơn ba tháng mở bán, tính đến ngày 22-12, tổng số vé tàu Tết đã bán đạt khoảng 140.000 vé, tương đương 62% so với cùng kỳ mở bán dịp Tết Ất Tỵ 2025. Trong đó, kênh bán vé trực tuyến chiếm 67%, còn lại 33% được bán tại các cửa vé nhà ga.

Ngành đường sắt cho biết hiện vẫn còn vé ở nhiều thời điểm. Giai đoạn trước Tết, từ ngày 3-2 đến 9-2-2026 và từ 14-2 đến 16-2-2026, còn vé đi tất cả các ga từ phía Nam ra Vinh, Thanh Hóa, Hà Nội.

Riêng các ngày cao điểm từ 10-2 đến 14-2-2026, số vé còn lại khoảng 700 chỗ đi suốt, chủ yếu là vé ngồi mềm.

Giai đoạn trong và sau Tết, lượng vé còn khá dồi dào trên hầu hết các ngày và các ga.

Theo kế hoạch, ngành đường sắt phục vụ vận tải Tết Bính Ngọ 2026 từ ngày 3-2-2026 đến 8-3-2026 (tức từ ngày 16 tháng Chạp năm Ất Tỵ đến ngày 20 tháng Giêng năm Bính Ngọ), với 55 đoàn tàu, hơn 800 toa xe, cung ứng khoảng 335.000 vé cho hành khách đi suốt.