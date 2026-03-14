Chủ tịch An Giang: Không lấy lý do giá đá tăng để làm chậm tiến độ cao tốc 14/03/2026 19:38

(PLO)- Chủ tịch UBND tỉnh An Giang ghi nhận kiến nghị của các nhà thầu về tình trạng giá đá tăng cao, đồng thời khẳng định tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ.

Ngày 14-3, ông Hồ Văn Mừng - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh (dự án thành phần 1).

Theo báo cáo, đến nay tổng sản lượng thực hiện của bốn gói thầu xây lắp chính đạt gần 73%, vượt 0,17% so với giá trị hợp đồng. Trên toàn tuyến, các hạng mục quan trọng như thi công bản mặt cầu, lan can của toàn bộ 33 cây cầu đều đã hoàn thành 100%.

Ông Hồ Văn Mừng, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang dẫn đầu đoàn công tác đến kiểm tra công tác tổ chức thi công dự án cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng đoạn qua địa bàn tỉnh. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Chủ đầu tư cũng đã điều chỉnh giải pháp kỹ thuật, thay thế lớp móng cấp phối đá dăm gia cố xi măng bằng lớp cấp phối đá dăm loại I và thay lớp cát gia cố xi măng thành lớp cát K98, để đẩy nhanh tiến độ cho dự án hơn nữa và rút ngắn thời gian thi công.

Song song với thi công trục đường chính, các hạng mục phụ trợ và phục vụ dân sinh cũng đang được triển khai tích cực. Dự án khu tái định cư phục vụ dự án hiện đạt 83% khối lượng hợp đồng, đang thực hiện lát gạch vỉa hè và hoàn thiện bó nền.

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các đơn vị thi công khẩn trương tính toán phương án tăng cường đá để đẩy nhanh quá trình gia tải. Người đứng đầu UBND tỉnh An Giang cũng yêu cầu các đơn vị tập trung máy móc, thiết bị để sớm chuyển sang giai đoạn thảm nhựa, đảm bảo tính đồng bộ cho toàn dự án.

Ông cũng ghi nhận kiến nghị của các nhà thầu về tình trạng giá đá tăng cao; đồng thời khẳng định tỉnh sẽ đồng hành cùng doanh nghiệp để tháo gỡ. Tuy nhiên, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu không được lấy lý do giá cả để làm chậm tiến độ dự án.

Ông Hồ Văn Mừng tặng quà, động viên lực lượng kỹ sư, công nhân, người lao động đang thi công tại công trường. Ảnh: Cổng TTĐT An Giang

Đối với nguồn cát, ông Mừng lưu ý các đơn vị phải kiểm soát chặt chẽ tỉ lệ hao hụt và sử dụng đúng địa chỉ, tránh để xảy ra sai sót trong quản lý vật liệu.

Chủ tịch UBND tỉnh An Giang yêu cầu các cơ quan liên quan nhanh chóng hoàn thiện văn bản báo cáo Bộ Xây dựng về tiến độ dự kiến hoàn thành của dự án. Đồng thời, kiến nghị sớm quan tâm phương án kết nối đồng bộ với tuyến cao tốc Lộ Tẻ - Rạch Sỏi, nhằm phát huy tối đa hiệu quả liên kết vùng, giúp phương tiện lưu thông thuận lợi, tạo động lực phát triển kinh tế cho toàn khu vực.