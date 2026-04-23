Cục CSGT khuyến cáo: Đổ đầy xăng khi đi trên cao tốc TP.HCM - Khánh Hòa 23/04/2026 16:17

(PLO)- Theo Cục CSGT, tuyến cao tốc TP.HCM - Khánh Hòa dài hơn 460 km dù đã có trạm dừng nghỉ nhưng phần lớn chưa đáp ứng được nhu cầu tiếp nhiên liệu.

Ngày 23-4, Cục CSGT (Bộ Công an) phát đi khuyến cáo quan trọng trước kỳ nghỉ lễ cuối tháng 4-2026. Đơn vị lưu ý tài xế về các trạm dừng nghỉ và chủ động kiểm tra phương tiện trước khi hành trình theo tuyến cao tốc TP.HCM - Khánh Hòa và ngược lại.

Trạm dừng nghỉ cao tốc TP.HCM - Long Thành- Dầu Giây luôn quá tải. Ảnh PHƯƠNG NAM.

Theo đó, tuyến cao tốc TP.HCM – Khánh Hòa thuộc hệ thống cao tốc Bắc – Nam, là tuyến giao thông huyết mạch kết nối các tỉnh Miền Nam – Miền Trung đi qua TP.HCM, Đồng Nai, Lâm Đồng và Khánh Hòa với tổng chiều dài khoảng 463 km, với 6 đoạn.

Cụ thể đoạn cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây (dài 50,98 km), hiện có 2 trạm dừng nghỉ tại Km41+200 (2 chiều) đầy đủ dịch vụ ăn uống, vệ sinh, bãi đỗ xe.

Theo Cục CSGT hiện nay tại 2 trạm dừng nghỉ này chưa cung cấp xăng dầu do đang bảo trì.

Hai cây xăng dầu tại trạm dừng nghỉ Km41+200 đóng cửa do tranh chấp từ cuối tháng 1-2026 đến nay. Ảnh PHƯƠNG NAM

Tuy nhiên, trên thực tế từ cuối tháng 1-2026 đến nay do tranh chấp, khởi kiện ra tòa án cả hai cây xăng này đã đóng cửa từ đó đến nay gây rất nhiều khó khăn cho các phương tiện di chuyển qua đoạn cao tốc này và chưa biết đến bao giờ các cây xăng này mới hoạt động trở lại.

Đoạn thứ 2 là cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây (dài 99 km) có 2 trạm dừng nghỉ tại Km47+500 (2 chiều) với đầy đủ dịch vụ ăn uống, vệ sinh, bãi đỗ. Trạm xăng ở 2 trạm dừng này vẫn chưa hoàn thiện, mặt bằng hạn chế.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây. Ảnh PHƯƠNG NAM

Đoạn thứ ba là cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết (dài 101 km); có hai trạm dừng nghỉ tại Km205+092 (2 chiều). Dịch vụ cơ bản; xăng dầu và trạm sạc điện chưa hoàn chỉnh

Đoạn tiếp theo là cao tốc Cam Lâm – Vĩnh Hảo (dài 79,8 km) có hai trạm dừng nghỉ tạm tại Km113 và Km33+500, không có cây xăng.

Đoạn thứ năm là cao tốc Nha Trang – Cam Lâm (dài 48,3 km), có hai trạm dừng nghỉ tạm tại Km33+500, không có cây xăng dầu.

Đoạn thứ sáu là cao tốc Nha Trang – Vân Phong (dài 83,35 km) có hai trạm dừng nghỉ tạm tại Km334+800, không có cây xăng.

Như vậy, dù mỗi đoạn cao tốc đều có điểm dừng nghỉ nhưng thực tế phần lớn chưa đáp ứng nhu cầu tiếp nhiên liệu, đặc biệt ở các đoạn dài khiến hành trình tiềm ẩn rủi ro nếu không chuẩn bị kỹ.

Trạm dừng nghỉ cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết.

Trước thực trạng trên, Cục CSGT khuyến cáo: Trước khi vào cao tốc nên kiểm tra kỹ phương tiện, nhiên liệu (xăng/dầu), lốp, phanh; chủ động tính toán điểm dừng nghỉ. Khi gặp sự cố, nhanh chóng đưa xe vào làn khẩn cấp, bật đèn cảnh báo, đặt vật cảnh báo tối thiểu 150 m phía sau, di chuyển ra ngoài lan can an toàn và gọi đường dây nóng cho Cục CSGT: 1900.8099 để được hỗ trợ phương tiện gặp sự cố.

CSGT sẽ xử lý nghiêm hành vi dừng, đỗ sai quy định; ngủ trên cao tốc; tiểu tiện không đúng nơi quy định.