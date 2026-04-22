Vi phạm chồng vi phạm trên cao tốc, chủ xe và tài xế bị phạt gần 120 triệu 22/04/2026 14:35

(PLO)- Từ lỗi chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, CSGT phát hiện tài xế không có bằng lái và phương tiện không có giấy đăng ký xe.

Ngày 22-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết vừa xử phạt một trường hợp chạy quá tốc độ trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết. Đặc biệt là từ lỗi vi phạm này, CSGT còn phát hiện hàng loạt vi phạm nghiêm trọng khác với mức phạt kỷ lục gần 120 triệu đồng cho cả lái xe và chủ xe.

Xe bị ghi hình chạy quá tốc độ.

Theo đó thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tuyến cao tốc có hai làn xe chạy, không có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Cụ thể, ngày 21-4, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6 dừng kiểm tra ô tô biển số 50E-585.24 do vi phạm chạy quá tốc độ từ 10-20 km/h trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết (đoạn qua tỉnh Lâm Đồng). Tuy nhiên, qua kiểm tra, tài xế ĐH (37 tuổi, ngụ Tây Ninh) không có giấy phép lái xe và cũng không có giấy chứng nhận đăng ký xe.

CSGT niêm phong, tạm giữ phương tiện.

Với các lỗi này, tài xế H bị phạt 5 triệu đồng vì lỗi chạy quá tốc độ; 19 triệu đồng lỗi không có giấy phép lái xe và 2,5 triệu đồng không có giấy đăng ký xe; tạm giữ phương tiện 7 ngày.

Với lỗi giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển, hợp tác xã chủ xe bị phạt 58 triệu đồng và 34 triệu đồng do đưa phương tiện không có đăng ký xe tham gia giao thông.

Tổng cộng chủ xe và lái xe bị phạt với số tiền lên đến 118.500.000 đồng.