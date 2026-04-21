Bị phạt gần 50 triệu đồng vì không bằng lái, chạy quá chậm trên cao tốc 21/04/2026 17:12

(PLO)- Tài xế lái xe chạy quá chậm trên cao tốc Vĩnh Hảo – Phan Thiết và khi kiểm tra, CSGT phát hiện người này không có bằng lái xe.

Ngày 21-4, tin từ Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT, Bộ Công an, cho biết vừa xử phạt một trường hợp chạy dưới tốc độ tối thiểu trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết và một số lỗi vi phạm khác với mức phạt gần 50 triệu đồng.

Xe tải bị ghi hình chạy với tốc độ chỉ 53 km/giờ.

Theo đó, thực hiện mục tiêu kéo giảm tai nạn giao thông trên các tuyến cao tốc, Đội CSGT đường bộ cao tốc số 6, Phòng 6, Cục CSGT đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, đặc biệt trên các tuyến cao tốc có hai làn xe, không có làn dừng khẩn cấp liên tục.

Cụ thể, ngày 19-4, Đội CSGT số 6 đã dừng xe tải 51D–853.53 trên cao tốc Vĩnh Hảo- Phan Thiết đoạn qua xã Hàm Thuận Bắc, tỉnh Lâm Đồng, chạy dưới tốc độ tối thiểu trên đoạn đường có quy định tốc độ tối thiểu.

Được biết, tài xế xe tải 51D - 853.53 chỉ chạy với tốc độ 53 km/giờ trong khi tốc độ tối thiểu quy định trên cao tốc Vĩnh Hảo-Phan Thiết là 60 km/giờ.

Với lỗi chạy dưới tốc độ tối thiểu này, tài xế PHT (35 tuổi, ngụ Vĩnh Long) bị xử phạt 900.000 đồng. Đáng chú ý qua kiểm tra, tài xế này không có giấy phép lái xe và với lỗi này còn bị phạt thêm với số tiền 19 triệu đồng, tạm giữ phương tiện bảy ngày.

CSGT niêm phong tạm giữ xe tải bảy ngày.

Chủ xe tải trong vụ này cũng bị xử phạt 29 triệu đồng do giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Tổng mức tiền bị xử phạt trong vụ này là 48,9 triệu đồng.

Cục CSGT khuyến cáo người tham gia giao thông tuân thủ biển báo, tốc độ quy định vì mọi hành vi vi phạm đều bị ghi nhận, xử lý qua hệ thống camera. Đặc biệt là phải đủ điều kiện mới điều khiển phương tiện, không có giấy phép lái xe vẫn lái xe trên cao tốc là hành vi nguy hiểm, vi phạm nghiêm trọng…