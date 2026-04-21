12 giờ truy xét nhóm thanh niên nổ súng tại Lâm Đồng 21/04/2026 14:05

(PLO)- Công an đề nghị các cá nhân liên quan vụ nổ súng giải quyết mâu thuẫn đang lẩn trốn khẩn trương ra trình diện.

Ngày 21-4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam một số đối tượng trong vụ nổ súng để giải quyết mâu thuẫn gây náo loạn khu dân cư. Hiện cơ quan chức năng tiếp tục truy xét các đối tượng liên quan.

Hình ảnh trích xuất từ camera cảnh hỗn chiến giải quyết mâu thuẫn của 2 nhóm thanh niên.

Theo đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phát hiện một nhóm đối tượng sử dụng súng, hung khí hỗn chiến tại khu vực đường Bùi Thị Xuân, phường Xuân Hương - Đà Lạt.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, dưới sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh, Công an phường Xuân Hương - Đà Lạt phối hợp với các phòng nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy xét. Chỉ sau 12 giờ, lực lượng công an đã làm rõ và bắt giữ các đối tượng liên quan.

Theo điều tra ban đầu, do mâu thuẫn từ trước, sáng 13-4, Nguyễn Vũ Thiên Long (29 tuổi, trú tại Lộc Thủy, Phú Lộc, TP Huế) đến nhà trọ tại số 194 đường Bùi Thị Xuân để gặp Lê Thanh Hải (30 tuổi, trú tại phường Phú Thuận, TP.HCM) giải quyết.

Tại đây, Hải cùng Trần Thanh Tú (26 tuổi, ngụ An Giang) và Bùi Văn Phương (20 tuổi, trú Lâm Hà, Lâm Đồng) bất ngờ sử dụng hung khí tấn công Long.

Trần Thanh Tú (trái) và Lê Thanh Hải làm tường trình tại cơ quan công an.

Đỉnh điểm là khi Trần Thanh Tú rút súng bắn để thị uy. Tiếng súng nổ giữa khu phố đông đúc thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật của nhóm đối tượng. Dù không có thương vong, nhưng hành vi sử dụng vũ khí nóng ngay địa bàn trung tâm tỉnh Lâm Đồng đã gây bức xúc trong dư luận.

Cơ quan công an đề nghị các cá nhân liên quan đang lẩn trốn khẩn trương ra trình diện để được xem xét hưởng chính sách khoan hồng.