Kiểm tra nhà nghỉ, phát hiện 13 người tụ tập nghi sử dụng trái phép chất ma túy 03/06/2026 17:08

(PLO)- Công an phường Hưng Phú (TP Cần Thơ) kiểm tra nhà nghỉ SK 2, phát hiện 13 đối tượng tụ tập tại 5 phòng, thu giữ nhiều tang vật nghi liên quan đến việc tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Ngày 3-6, Công an TP Cần Thơ cho biết Công an phường Hưng Phú đã phối hợp các đơn vị liên quan triệt xóa một điểm tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn.

Qua công tác nắm tình hình, công an phường Hưng Phú phát hiện nhà nghỉ SK 2 (khu vực Thạnh Lợi, phường Hưng Phú) có biểu hiện phức tạp liên quan đến ma túy nên đưa vào diện quản lý.

Sau thời gian xác minh, lúc 0 giờ 05 phút ngày 31-5, lực lượng công an tiến hành kiểm tra hành chính cơ sở này. Qua kiểm tra, phát hiện 13 nam, nữ tụ tập tại 5 phòng nghỉ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

13 nam, nữ tụ tập tại 5 phòng nghỉ ở Cần Thơ, có dấu hiệu tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Các tang vật công an thu giữ được.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ nhiều tang vật gồm các gói nilon chứa tinh thể nghi là ma túy, một cân tiểu ly điện tử, nhiều nỏ thủy tinh, ống nhựa, hàng trăm túi nilon, cùng các dụng cụ phục vụ việc sử dụng trái phép chất ma túy. Ngoài ra, công an còn tạm giữ một số điện thoại di động và vật chứng liên quan để phục vụ điều tra.

Tại cơ quan công an, các đối tượng bước đầu thừa nhận hành vi vi phạm. Công an phường Hưng Phú đang phối hợp Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TP Cần Thơ tiếp tục xác minh, làm rõ để xử lý theo quy định.

Thời gian tới, Công an TP Cần Thơ tiếp tục triển khai các biện pháp truy quét tội phạm ma túy, đồng thời kêu gọi người dân, cơ sở lưu trú nâng cao trách nhiệm, chủ động phát hiện, tố giác các hành vi vi phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.