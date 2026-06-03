Cần Thơ: Xác minh dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu tại dự án cầu Mạc Đĩnh Chi 03/06/2026 14:29

(PLO)- Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại dự án công trình cầu Mạc Đĩnh Chi.

Công an TP Cần Thơ vừa có văn bản gửi Thanh tra TP đề nghị cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử liên quan đến vụ việc.

Cụ thể, Cơ quan CSĐT Công an TP Cần Thơ đang xác minh vụ việc có dấu hiệu vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra năm 2022 tại dự án cầu Mạc Đỉnh Chi (phường Phú Lợi).

Cầu Mạc Đĩnh Chi có tổng chiều dài gần 3km. Ảnh: CHÂU ANH

Công an TP đề nghị Thanh tra TP cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến cuộc Thanh tra tại công trình này, đồng thời thống kê kết quả thực hiện các kiến nghị từ khi công bố kết luận thanh tra đến nay.

Trước đó, tháng 10-2023, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũ (nay là TP Cần Thơ) ban hành kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật đối với việc đầu tư xây dựng hạng mục hệ thống chiếu sáng và công tác đảm bảo giao thông thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Mạc Đĩnh Chi, do BQL dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư.

Theo đó, cơ quan thanh tra xác định chủ đầu tư lập dự toán hạng mục hệ thống chiếu sáng và xác định chi phí đảm bảo an toàn giao thông không đúng quy định, dẫn đến nghiệm thu, thanh toán sai hơn 1,95 tỉ đồng.

Cạnh đó, đoàn thanh tra phát hiện chủ đầu tư nghiệm thu, thanh toán khối lượng thiết bị chiếu sáng khi chưa thực hiện với số tiền hơn 9,2 tỉ đồng. Đơn vị này cũng nghiệm thu 400 đèn led thanh 1,2m và 40 đèn spotlight có các thông số kỹ thuật không đúng yêu cầu thiết kế được phê duyệt.

Từ các sai phạm trên, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũ kiến nghị Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xem xét, xử lý trách nhiệm, rút kinh nghiệm nhiều cá nhân liên quan.

Thanh tra tỉnh cũng yêu cầu Giám đốc BQL dự án 2 chịu trách nhiệm thu hồi, đôn đốc thu hồi nộp lại số tiền hơn 1,95 tỉ đồng. Đối với số tiền hơn 9,2 tỉ đồng và số đèn nghiệm thu sai, Thanh tra cho biết “đã có báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền”.

Công trình cầu Mạc Đĩnh Chi có tổng chiều dài gần 3km. Trong đó, phần cầu dài khoảng 365m, rộng 14m, quy mô 4 làn xe. Dự án có tổng mức đầu tư hơn 277 tỉ đồng, do BQL dự án 2 tỉnh Sóc Trăng làm chủ đầu tư.