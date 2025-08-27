Thanh tra TP Cần Thơ kiến nghị khởi tố vụ án tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ 27/08/2025 12:50

(PLO)- Từ kết luận của Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũ, sau hợp nhất tỉnh, Thanh tra TP Cần Thơ đã chuyển hồ sơ,tài liệu sang Công an TP kiến nghị khởi tố vụ án.

Thanh tra TP Cần Thơ vừa có văn bản chuyển hồ sơ, tài liệu sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ sang Cơ quan CSĐT Công an TP kiến nghị xem xét, khởi tố vụ án.

Đồng thời, Thanh tra TP cũng có văn bản gửi VKSND TP thông báo việc chuyển hồ sơ vụ việc và kiến nghị khởi tố vụ án này.

Thông tin ban đầu, ngày 26-6, Thanh tra tỉnh Sóc Trăng cũ ban hành Kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật tại Sở Y tế về cấp, đình chỉ, thu hồi giấy phép hành nghề đối với người hành nghề, giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Trụ sở Sở Y tế tỉnh Sóc Trăng cũ, nay là Sở Y tế TP Cần Thơ. Ảnh: BT

Kết quả thanh tra cho thấy Trung tâm Y tế, Trạm y tế đã cấp giấy xác nhận thực hành, nhưng không tổ chức thực hành đối với 363 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề. Cạnh đó, đoàn thanh tra còn phát hiện có 45 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề có dấu hiệu làm giả con dấu.

Kết luận thanh tra cũng xác định Trưởng phòng, Phòng nghiệp vụ Y đã thẩm định, trình Giám đốc Sở Y tế cấp chứng chỉ hành nghề đối với 512 hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề không đúng quy định.

Thanh tra còn phát hiện các phòng chức năng trình lãnh đạo Sở Y tế thanh toán tiền làm thêm giờ, thanh toán tiền khen thưởng, với số tiền hơn 689,2 triệu đồng để hỗ trợ cho Hội đồng tư vấn, Tổ Thư ký, Bộ phận giúp việc sai quy định.

Theo Thanh tra TP Cần Thơ, các hành vi trên có dấu hiệu của các tội lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; làm, cấp giấy tờ giả; làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức; sử dụng con dấu, tài liệu giả của cơ quan, tổ chức.

Từ đó, Thanh tra TP Cần Thơ chuyển hồ sơ sang Công an TP đề nghị xem xét khởi tố theo quy định của pháp luật.