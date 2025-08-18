TAND TP Cần Thơ xét xử vụ hàng trăm người bị lừa đảo 163,5 tỉ đồng 18/08/2025 16:42

(PLO)- Kết quả điều tra cho thấy 23 bị cáo câu kết, đưa ra thông tin gian dối để lừa đảo 249 bị hại, chiếm đoạt số tiền khoảng 163,5 tỉ đồng.

Ngày 18-8, TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử sơ thẩm 23 bị cáo trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng.

Trong vụ án này, có 249 bị hại và 118 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên tòa dự kiến diễn ra từ hôm nay đến ngày 29-8.

TAND TP Cần Thơ đưa ra xét xử 23 bị cáo. Ảnh: CTV

Theo cáo trạng, từ năm 2019-2022, bị cáo Trịnh Tuấn Kiệt (34 tuổi, ngụ phường Vĩnh Châu, TP Cần Thơ) và bị cáo Chiêm Diệu Đại (40 tuổi, ngụ xã Lai Hòa, TP Cần Thơ) đã tổ chức đường dây cho vay tín dụng đen. Dù không có giấy phép hoạt động, nhưng các bị cáo đã đưa ra thông thông tin cho vay lãi suất chỉ 0,5-1,5%/tháng, chỉ cần giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Tin lời quảng cáo, nhiều người dân trên địa bàn, trong đó có nhiều hộ đồng bào Khmer, đã giao giấy tờ tùy thân và giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các bị cáo nói trên. Đồng thời, các bị hại đã ký vào hợp đồng dưới hình thức chuyển nhượng quyền sử dụng đất có thời hạn, nhưng thực chất đây là việc sang tên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đáng quan tâm, các bị cáo còn giả mạo chữ ký, lợi dụng cán bộ phường, văn phòng công chứng và chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai để hoàn tất hồ sơ. Sau đó, cấu kết với cán bộ tại một số chi nhánh ngân hàng tỉnh Sóc Trăng cũ để thế chấp, vay vốn và chiếm đoạt số tiền đó.

Toàn bộ số tiền vay được nhóm Kiệt và Đại sử dụng vào mục đích cá nhân, không trả nợ, khiến ngân hàng thiệt hại nặng nề và khiến nhiều hộ dân rơi rơi vào nguy cơ mất đất.

Kết quả điều tra xác định, Kiệt đã thuê 80 người đứng tên trên sổ hồng, thực hiện 135 hợp đồng tín dụng, chiếm đoạt số tiền khoảng 112,7 tỉ đồng; bị cáo Đại đã thuê 31 người, thực hiện 51 hợp đồng, chiếm đoạt số tiền khoảng 50,8 tỉ đồng.

Cáo trạng cũng quy kết các bị cáo còn lại có vai trò đồng phạm giúp sức tìm kiếm giấy tờ quyền sử dụng đất, đưa người đi công chứng, giả chữ ký, ký hợp đồng thế chấp hoặc trực tiếp đứng tên sổ hồng để vay tiền ngân hàng… Từ đó, mỗi người đã hưởng lợi từ vài chục đến hàng trăm triệu đồng.