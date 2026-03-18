Mr Pip Phó Đức Nam gây ra 738 vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 1.300 tỉ đồng 18/03/2026 12:01

(PLO)- Nhân viên của Mr Pip được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng và được đào tạo theo quy trình bài bản, chặt chẽ để dụ dỗ khách hàng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội vừa ban hành kết luận điều tra vụ Mr Pip và đề nghị truy tố 75 bị can về các tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, rửa tiền, trốn thuế.

Trong đó, bị can Phó Đức Nam (Mr Pip) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tội rửa tiền. Bị can Lê Khắc Ngọ bị đề nghị truy tố tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Mr Pip đã thực hiện hơn 700 vụ lừa đảo. Ảnh: CAHN

Theo Kết luận điều tra, năm 2019, Mr Pip bàn bạc với một người nước ngoài tên là Isik Uran tạo lập 36 trang web để mở sàn chứng khoán quốc tế, forex. Sau đó, Mr Pip chỉ đạo cấp dưới thành lập 85 công ty ma, tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng dịch vụ thuê máy chủ và sử dụng hàng chục công ty khác để bố trí cho nhân viên kinh doanh, chăm sóc khách hàng hoạt động phạm tội.

Mr Pip cho tuyển dụng nhân viên trên địa bàn các tỉnh, TP lớn để làm việc tại các bộ phận, hoạt động của đường dây này chặt chẽ, bổ trợ cho nhau tạo thành hệ thống hoàn chỉnh để tiến hành lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng, bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng: zalo; Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhóm nhân viên này nói rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau đó, họ dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.

Sau đó, tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1-4%/tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 4-5% doanh số.

Bằng thủ đoạn như trên, Phó Đức Nam, Lê Khắc Ngọ và các nhân viên đã thực hiện 41 vụ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản của các bị hại. Trong đó tổng số tiền các bị hại đã nạp vào các sàn là 59 tỉ đồng, tổng số tiền đã rút được 3,2 tỉ đồng còn chiếm đoạt 55,8 tỉ đồng.

Ngoài 41 vụ lừa đảo này, CQĐT xác định còn có 697 vụ lừa đảo do Phó Đức Nam và các nhân viên thực hiện bằng thủ đoạn tương tự. Trong đó, tổng số tiền bị hại nạp vào sàn là hơn 1.362 tỉ đồng, đã rút ra 117 tỉ đồng và còn bị chiếm đoạt 1.245 tỉ đồng.

CQĐT kết luận, Mr Pip có vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm về toàn bộ 738 vụ với tài sản chiếm đoạt là hơn 1.300 tỉ đồng.