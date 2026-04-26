Thời tiết ngày 26-4: Bắc Bộ có mưa giông, Nam Bộ nắng nóng 26/04/2026 06:00

(PLO)- Theo Trung tâm dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, dự báo ngày 26-4, thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng Tây Bắc xuất hiện mưa rào và giông rải rác.

Thời tiết ngày 26-4: Bắc Bộ có mưa dông, Nam Bộ nắng nóng

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26-4, thời tiết khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và giông vài nơi; riêng vùng Tây Bắc xuất hiện mưa rào và giông rải rác. Từ ngày 27-4, khu vực này có xu hướng gia tăng mưa rào và giông rải rác.

Tại Đông Bắc Bộ, mưa rào và giông xuất hiện cục bộ vào chiều tối và đêm; từ ngày 27-4 cũng có mưa rào và giông rải rác. Các khu vực khác trên cả nước duy trì hình thái chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi.