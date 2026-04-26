Quy trình đấu giá hai túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan thế nào? 26/04/2026 08:15

(PLO)- Sau khi thẩm định giá, cơ quan thi hành án bắt đầu lựa chọn tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan...

Như PLO đã đưa tin, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã ra thông báo về kết quả thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bị án Trương Mỹ Lan với tổng mức giá hơn 4 tỉ đồng.

Hiện, cơ quan này đang lựa chọn tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng, đảm bảo nghĩa vụ thi hành án của bị án Trương Mỹ Lan trong vụ án Vạn Thịnh Phát.

Nhiều bạn đọc thắc mắc về thủ tục mua bán đấu giá túi hiệu?

ThS Lê Hoài Nam

ThS Lê Hoài Nam, Giảng viên Khoa Luật, Trường ĐH Kinh tế - Luật, ĐHQG TP.HCM, cho biết sau thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo về giá trị của 2 chiếc túi trên, đương sự không có yêu cầu nào liên quan thì quy trình giải quyết sẽ chuyển sang giai đoạn bán đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản.

Chấp hành viên sẽ lựa chọn tổ chức bán đấu giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng trên. Lúc này, các cá nhân, tổ chức quan tâm có thể tham gia vào quy trình đấu giá để mua tài sản trên.

Theo khoản 2 Điều 101 Luật THADS hiện hành, tài sản đấu giá là động sản nên trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng dịch vụ bán đấu giá, phiên đấu giá sẽ được diễn ra.

Tổ chức đấu giá tài sản sẽ công bố công khai Quy chế cuộc đấu giá tại trụ sở hành nghề đấu giá tài sản, nơi tổ chức phiên đấu giá và thông báo công khai trên Cổng Đấu giá tài sản quốc gia (https://dgts.moj.gov.vn/).

Các thông tin công bố, gồm: Thông tin người có tài sản; thông tin đơn vị tổ chức hành nghề đấu giá; thông tin liên quan đến việc đấu giá gồm thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức, giá khởi điểm, tiền đặt trước; thời gian bắt đầu và kết thúc đăng ký tham gia; thời gian bắt đầu và kết thúc tiền đặt trước. Do đó, người mua cần lưu ý theo dõi thông tin để nắm bắt thông tin của phiên đấu giá.

Nếu có nhu cầu tham gia đấu giá, người mua cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký và tiền đặt trước.

Hồ sơ tham gia đấu giá, gồm: Phiếu đăng ký tham gia đấu giá; Giấy tờ chứng minh đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền xác nhận đáp ứng yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá trong trường hợp pháp luật có quy định yêu cầu, điều kiện tham gia đấu giá.

Sau khi đã đăng ký hồ sơ và đóng tiền đặt trước - theo thỏa thuận các bên nhưng không thấp hơn 5% và cao hơn 20% giá khởi điểm, người mua sẽ chính thức tham gia đấu giá.

Phiên đấu giá sau đó sẽ được tổ chức theo hình thức phù hợp, có thể là đấu giá trực tiếp, bỏ phiếu kín hoặc đấu giá trực tuyến. Nguyên tắc chung là người trả giá cao nhất và hợp lệ sẽ trở thành người trúng đấu giá. Ngay sau đó, các bên sẽ lập biên bản đấu giá và tiến tới ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá.

ThS Lê Hoài Nam cũng lưu ý, người mua đấu giá cần chú ý đến một số trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước theo quy định khoản 6 Điều 39 Luật Đấu giá tài sản. Cụ thể, đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá mà không thuộc trường hợp bất khả kháng; bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm...; rút lại giá đã trả hoặc giá đã chấp nhận theo quy định tại Điều 50; từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 của Luật này.

Cuối cùng, người trúng đấu giá có nghĩa vụ thanh toán phần tiền còn lại trong thời hạn quy định. Sau khi hoàn tất nghĩa vụ tài chính, họ sẽ được cơ quan thi hành án bàn giao tài sản.

Tóm lại, việc mua hai chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan phải được thực hiện thông qua thủ tục đấu giá tài sản do cơ quan thi hành án tổ chức với đầy đủ các bước từ công khai thông tin, đăng ký tham gia, nộp tiền đặt trước, tham gia đấu giá đến thanh toán và nhận tài sản theo quy định pháp luật.

Quy trình này không chỉ bảo đảm tính minh bạch mà còn góp phần thực thi hiệu quả các bản án đã có hiệu lực pháp luật.