Đã có kết quả thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan 14/04/2026 11:44

(PLO)- Thi hành án dân sự TP.HCM đã ra thông báo về kết quả thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Ngày 14-4, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã ra thông báo về kết quả thẩm định giá tài sản đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Trước đó, chấp hành viên của THADS TP.HCM đã ký hợp đồng với Công ty Cổ phần định giá và đầu tư kinh doanh bất động sản Thịnh Vượng, để thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan, gồm: 1 túi HERMES, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi HERMES, màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên.

Theo kết quả tại chứng thư thẩm định giá, túi HERMES size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi có giá hơn 1,7 tỉ đồng; túi HERMES, màu trắng, size 30 không đính đá hay vật liệu gì bên trên có giá hơn 2,3 tỉ đồng.

Bị cáo Trương Mỹ Lan tại phiên tòa. Ảnh: NGUYỆT NHI

Theo thông báo, trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận được thông báo này (hoặc thông báo này được tống đạt hợp lệ), người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền gửi đơn yêu cầu định giá lại tài sản một lần và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản. Người được thi hành án, người phải thi hành án được quyền thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản.

Hết thời hạn theo nội dung thông báo, nếu các bên đương sự không yêu cầu định giá lại tài sản, không thỏa thuận chọn tổ chức bán đấu giá tài sản, Chấp hành viên THADS TP.HCM sẽ chọn và ký hợp đồng với tổ chức bán đấu giá để bán đấu giá tài sản theo quy định.

Như PLO đã đưa tin, vào ngày 28-1, THADS TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan.

Buổi làm việc diễn ra lúc 8 giờ 30 ngày 28-1, với sự tham gia của chấp hành viên THADS TP.HCM, đại diện VKSND TP.HCM cùng các cơ quan liên quan khác. Bị án Trương Mỹ Lan vắng mặt.

Sau đó, THADS TP.HCM đã tìm và đã chọn ra tổ chức tổ chức để thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà như trên.

Trước đó, trong phiên sơ thẩm giai đoạn 2 vào tháng 10-2024, bà Trương Mỹ Lan từng xin tòa nhận lại 2 chiếc túi Hermès bạch tạng.

Bà Trương Mỹ Lan khai, quá trình điều tra bị kê biên nhiều đồ dùng cá nhân như túi xách, điện thoại, giày dép. Trong số đó có 2 chiếc túi Hermès bạch tạng, một chiếc bà Lan mua tại Ý và chiếc túi còn lại được một đại gia người Malaysia tặng.

Tại phần tuyên án, cấp sơ thẩm đã nhận định, 2 chiếc túi Hermès màu trắng của bị cáo Trương Mỹ Lan đang bị thu giữ, có một chiếc túi nguồn gốc từ tiền phạm tội mà có và một chiếc túi có nguồn gốc từ tài sản riêng do phạm tội mà có, nên tiếp tục kê biên, thu giữ.

Xét xử phúc thẩm vào tháng 6-2025, bà Trương Mỹ Lan đã yêu cầu được trả lại 2 túi hiệu Hermès size 25, 30 màu trắng. Đây là tài sản riêng của bị cáo, không liên quan đến vụ án.

Tòa phúc thẩm cho rằng, 2 chiếc túi xách được xác định là tài sản của bà Lan có được từ nguồn tiền phạm tội nên án sơ thẩm tuyên tiếp tục tạm giữ để đảm bảo thi hành án của bị cáo Lan là phù hợp.