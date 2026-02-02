Thẩm định giá 2 chiếc túi Hermès bạch tạng của bà Trương Mỹ Lan thế nào? 02/02/2026 16:12

(PLO)- "Túi Hermès bạch tạng là dòng túi cực hiếm, không phải là mặt hàng được mua bán ở thị trường Việt Nam, do vậy việc xác định giá tương đối khó khăn...", ThS Hồ Quân Chính nói.

Như PLO đã đưa tin, Thi hành án dân sự (THADS) TP.HCM đã hoàn tất việc cưỡng chế kê biên đối với 1 túi Hermès, size 25 màu trắng, có đính đá màu trắng trên khóa và viền túi; 1 túi Hermès, màu trắng, size 30 không đính đá của bị án Trương Mỹ Lan, trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

THADS TP.HCM cũng đã có thông báo về việc chọn tổ chức thẩm định giá tài sản thi hành án dân sự liên quan đến 2 chiếc túi Hermès bạch tạng này.

Các quy định của pháp luật

Thạc sĩ Hồ Quân Chính, giảng viên Học viện Tư pháp, cho biết việc thẩm định giá đối với 2 chiếc túi nêu trên được thực hiện theo quy định chung về định giá tài sản trong THADS. Cụ thể được quy định tại Điều 98, 99 Luật THADS hiện hành và Điều 25, 26 Nghị định số 62/2015 ngày 18-7-2015 (được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 33/2020, Nghị định 152/2024; quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật THADS).

ThS Hồ Quân Chính

Theo đó, sau khi thông báo và xác định được tổ chức thẩm định giá phù hợp thì chấp hành viên sẽ ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá đó. Ngay sau khi ký hợp đồng, tổ chức thẩm định giá sẽ tiến hành thẩm định giá trị tài sản và cung cấp chứng thư thẩm định giá cho chấp hành viên làm giá khởi điểm để cơ quan thi hành án tiến hành thủ tục tiếp theo là bán đấu giá tài sản.

Trong trường hợp không thực hiện được việc ký hợp đồng dịch vụ với tổ chức thẩm định giá, chấp hành viên sẽ phải xác định giá tài sản sau khi tham khảo ý kiến của cơ quan tài chính, các cơ quan chuyên môn có liên quan.

Trong trường hợp 2 chiếc túi Hermès bạch tạng, tổ chức thẩm định giá phải dựa trên các căn cứ pháp lý như Luật Giá 2023, Nghị định 85/2024, các Thông tư 30/2024, 31/2024 của Bộ Tài chính...

Xác định giá cho túi Hermès bạch tạng khá khó khăn

ThS Chính cho biết từ các căn cứ pháp lý trên, tổ chức thẩm định giá sẽ phải xem xét kỹ lưỡng về tài sản cần thẩm định, trong trường hợp cần thiết thì tham khảo ý kiến của các chuyên gia có chuyên môn sâu về tài sản cần thẩm định để đảm bảo tính chính xác.

"Túi Hermès bạch tạng là dòng túi cực hiếm, không phải là mặt hàng được mua bán ở thị trường Việt Nam, do vậy việc xác định giá tương đối khó khăn. Trong trường hợp này, tổ chức thẩm định giá có thể phải tham khảo giá của nhà sản xuất và các tổ chức đấu giá nước ngoài, nơi có bán các mặt hàng tương tự.

Ví dụ các nhà đấu giá hàng đầu thế giới như Sotheby's và Christie's, đây là những nhà đấu giá chuyên về nghệ thuật, đồ cổ, trang sức, đồng hồ và các mặt hàng xa xỉ khác, được thành lập từ thế kỷ 18 tại Anh và hiện có mặt trên toàn cầu với các cuộc đấu giá trực tiếp, trực tuyến uy tín. Sau khi có đầy đủ các thông tin cần thiết thì thẩm định viên mới quyết định một mức giá phù hợp với tài sản và thị trường Việt Nam", ThS Chính nói.

ThS Chính cho biết việc thẩm định và xác định giá cho túi Hermès bạch tạng là khá phức tạp. Tuy nhiên, các tổ chức thẩm định giá uy tín tại nước ta hiện nay đều có thể thực hiện được.

Sau khi có kết quả thẩm định giá thì cơ quan thi hành án sẽ tiến hành tiếp quy trình bán đấu giá tài sản theo quy định; Đảm bảo xử lý kịp thời theo quy định, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp cho các bên đương sự.

"Với tính chất đặc biệt của vụ Vạn Thịnh Phát, ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội và đặc biệt là đối với hàng chục ngàn trái chủ, kể từ khi thụ lý đến nay, THADS TP.HCM đã có nhiều nỗ lực và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin vào hoạt động THA" - ThS Chính nhận định.

Cũng theo ThS Chính, sau khi có kết quả thẩm định giá tài sản, nếu đương sự không đồng ý với kết quả thẩm định giá thì theo quy định tại Điều 99 Luật THADS, đương sự có quyền yêu cầu định giá lại trước khi có thông báo công khai về việc bán đấu giá tài sản.

Yêu cầu định giá lại chỉ được thực hiện một lần và chỉ được chấp nhận nếu đương sự có đơn yêu cầu trong thời hạn 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được thông báo về kết quả thẩm định giá và phải nộp ngay tạm ứng chi phí định giá lại tài sản.