Từ 1-3, Thẩm phán khi được bổ nhiệm phải tuyên thệ những nội dung gì? 21/02/2026 12:04

(PLO)- Thông tư 03/2026 của Chánh án TAND Tối cao đã đã quy định 4 nội dung mà Thẩm phán phải tuyên thệ khi được bổ nhiệm.

Chánh án TAND Tối cao vừa ban hành Thông tư 03/2026 (có hiệu lực kể từ 1-3-2026) đã quy định về các nghi lễ khi công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán và nghi lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo, quản lý trong TAND.

Theo đó, lễ công bố quyết định bổ nhiệm chức vụ Phó Chánh án TAND tối cao và chức danh Thẩm phán TAND tối cao sẽ do TAND tối cao phối hợp với Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức.

Đối với lễ cố bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán tại TAND tối cao sẽ do TAND tối cao tổ chức.

Đối với lễ công bố quyết định bổ nhiệm Thẩm phán tại Tòa án quân sự các cấp, TAND cấp tỉnh, TAND khu vực, Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế sẽ do TAND tối cao chủ trì hoặc ủy quyền cho Chánh án Tòa án quân sự Trung ương, Chánh án TAND cấp tỉnh, Chánh án Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế chủ trì, tổ chức.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm, lễ công bố quyết định phải được thực hiện. Trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn tổ chức nghi lễ do cơ quan, người có thẩm quyền quyết định nhưng không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được quyết định bổ nhiệm.

Đáng chú ý, theo quy định tại Điều 89 Luật Tổ chức TAND 2024 (sửa đổi 2025) Thẩm phán khi được bổ nhiệm phải tuyên thệ.

Để cụ thể hoá quy định này, tại Điều 11 Thông tư 03/2026 TAND tối cao đã quy định việc tuyên thệ được tiến hành theo trình tự: (1) Người tuyên thệ cúi chào Quốc kỳ; (2) Người tuyên thệ tiến vào vị trí tuyên thệ, tay trái đặt lên Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, mắt hướng về những người chứng kiến buổi lễ, tay phải giơ ngang đầu, năm ngón tay duỗi thẳng khép các đầu ngón tay, lòng bàn tay hướng về phía trước và đọc lời tuyên thệ; (3) Người tuyên thệ cúi chào Quốc kỳ.

Về nội dung tuyên thệ, Thẩm phán được bổ nhiệm phải tuyên thệ: “Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, Thẩm phán xin tuyên thệ: (1) Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; (2) Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn được giao một cách trung thực, tận tâm; (3)Thực hành công lý chỉ tuân theo pháp luật, khách quan và công bằng; (4)Tuân thủ quy tắc đạo đức và ứng xử của Thẩm phán.”.

Lưu ý, việc tuyên thệ này chỉ áp dụng với Thẩm phán là người Việt Nam khi được bổ nhiệm, không áp dụng đối với Thẩm phán là người nước ngoài theo quy định tại Luật Tòa án chuyên biệt tại Trung tâm tài chính quốc tế.