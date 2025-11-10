Ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao 10/11/2025 10:11

(PLO)- Quốc hội thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao, làm Chánh án TAND Tối cao.

Sáng 10-11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bầu ông Nguyễn Văn Quảng làm Chánh án TAND Tối cao, với 440/441 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành.

Sau khi được bầu, ông Nguyễn Văn Quảng thực hiện nghi thức tuyên thệ.

"Dưới cờ đỏ sao vàng thiêng liêng của Tổ quốc, trước Quốc hội, đồng bào và cử tri cả nước, Tôi - Chánh án TAND Tối cao nước Cộng hòa XHCN Việt Nam xin tuyên thệ: Tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Nhân dân, với Hiến pháp nước Cộng hòa XHCN Việt Nam, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó" - ông Nguyễn Văn Quảng nói.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tuyên bố: Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ghi nhận lời tuyên thệ của Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội bỏ phiếu bầu nhân sự, sáng 10-11. Ảnh: PHẠM THẮNG

Ngày 5-11, tại Hội nghị lần thứ 14 Trung ương khóa XIII, Trung ương cho ý kiến về nhân sự để Bộ Chính trị quyết định giới thiệu tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khoá XV bầu chức danh Chánh án TAND Tối cao nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tổng Bí thư Tô Lâm tặng hoa tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: PHẠM THẮNG

Trước đó, chiều 4-11, Đảng ủy TAND Tối cao đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Ông Nguyễn Văn Quảng sinh năm 1969, quê TP Hải Phòng. Ông là Tiến sỹ Luật.

Ông Nguyễn Văn Quảng có nhiều năm gắn bó với ngành kiểm sát, từng kinh qua các chức vụ: Viện trưởng VKSND quận Lê Chân, Phó Viện trưởng rồi Viện trưởng VKSND TP Hải Phòng; Vụ trưởng Vụ Kiểm sát giải quyết các vụ án dân sự (VKSND Tối cao).

Tháng 6-2015, ông Nguyễn Văn Quảng là kiểm sát viên cao cấp, Viện trưởng VKSND Cấp cao tại TP HCM. Hai năm sau đó, ông đảm nhiệm chức Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (VKSND Tối cao).

Tân Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: H.H

Tháng 9-2018, ông Quảng đảm nhiệm cương vị Phó Viện trưởng VKSND Tối cao.

Hơn một năm sau, tháng 12-2019, Ban Bí thư điều động, chỉ định ông Nguyễn Văn Quảng tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020.

Tháng 10-2020, ông Nguyễn Văn Quảng được bầu làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025. Sau khi Đà Nẵng hợp nhất với Quảng Nam, ông được Bộ Chính trị chỉ định làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng mới.

Tháng 9-2025, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ.