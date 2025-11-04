Ông Nguyễn Văn Quảng giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao 04/11/2025 15:52

(PLO)- Ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Chiều 4-11, Đảng ủy TAND Tối cao công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy, Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho ông Nguyễn Văn Quảng.

Ông Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư trao quyết định chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 cho ông Nguyễn Văn Quảng. Ảnh: CTV

Tại hội nghị, ông Nguyễn Đức Minh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tổ chức Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã công bố Quyết định số 15-QĐ/ĐU về việc chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Đảng ủy và giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao nhiệm kỳ 2025 - 2030 đối với ông Nguyễn Văn Quảng.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Cẩm Tú đánh giá cao sự cố gắng và những đóng góp của ông Lê Minh Trí, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Nội chính Trung ương, trong thời gian giữ chức Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ cho ông Nguyễn Văn Quảng, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cho biết Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ; điều động, phân công, giới thiệu để Quốc hội bầu giữ chức Chánh án TAND Tối cao và chỉ định Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú chúc mừng ông Nguyễn Văn Quảng nhận trọng trách mới và đề nghị ông Quảng tiếp tục phát huy những kinh nghiệm, năng lực, sở trường, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao chung sức đồng lòng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Ông Trần Cẩm Tú phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: CTV

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Văn Quảng bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương đã tín nhiệm, tin tưởng giao nhiệm vụ, trọng trách mới là Bí thư Đảng ủy TAND Tối cao, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Ông Quảng xin tiếp thu và sẽ triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, ý kiến chỉ đạo, giao nhiệm vụ cụ thể của Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú.

"Trên cương vị công tác mới, tôi sẽ cùng tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy TAND Tối cao đoàn kết, nghiêm túc, quyết tâm, quyết liệt đổi mới trong triển khai thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng” – ông Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh.

Ông Nguyễn Văn Quảng phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: CTV

Ông Nguyễn Văn Quảng cũng trân trọng cảm ơn những đóng góp của ông Lê Minh Trí và hứa sẽ tiếp tục phát huy các kết quả, thành tựu và bài học kinh nghiệm quý báu mà ngành TAND đã đạt được trong các nhiệm kỳ vừa qua, để xây dựng Đảng bộ TAND Tối cao trong sạch, vững mạnh toàn diện, đủ năng lực lãnh đạo, chỉ đạo. Đồng thời, phát triển ngành TAND đáp ứng yêu cầu của công cuộc cải cách tư pháp, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân, góp phần cùng đất nước bước vào Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Ông Nguyễn Văn Quảng mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương, của Tổng Bí thư Tô Lâm và trực tiếp là Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đối với ngành Tòa án nói chung và Đảng ủy TAND Tối cao nói riêng.