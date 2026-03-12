Điểm bầu cử tại Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng cho ngày hội non sông 12/03/2026 16:25

Ngày 12-3, Bệnh viện Quân y 175 (TP.HCM) cho biết điểm bầu cử số 055 đặt tại Bệnh viện Quân y 175 đã hoàn tất công tác chuẩn bị, sẵn sàng phục vụ 1.861 cử tri tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bảo đảm dân chủ, đúng pháp luật và an toàn.

Theo đó, Bệnh viện Quân y 175 được xác định là điểm bầu cử thuộc phường Hạnh Thông, TP.HCM.

PGS.TS.Thầy thuốc ưu tú Lê Quang Trí, Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 175, kiểm tra công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BVCC

Để bảo đảm cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 diễn ra dân chủ, đúng pháp luật và an toàn, bệnh viện đã triển khai thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TW của Bộ Chính trị cùng các văn bản chỉ đạo của cấp trên, đồng thời chủ động đẩy mạnh công tác tuyên truyền, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết phục vụ bầu cử.

Đơn vị đã phối hợp với UBND và Công an phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ bầu cử; niêm yết danh sách cử tri với 1.861 người tham gia bầu cử, cùng danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031.

Đơn vị đã phối hợp với UBND và Công an phường chuẩn bị đầy đủ cơ sở vật chất, địa điểm phục vụ bầu cử. Ảnh: BVCC

Đồng thời, bệnh viện cũng ban hành các kế hoạch, hướng dẫn để tuyên truyền, giáo dục cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên và người bệnh nhận thức rõ ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; phát huy tinh thần trách nhiệm, thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ công dân trong việc lựa chọn những đại biểu tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.

Đại diện Bệnh viện Quân y 175 cho biết, công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức như thông qua các buổi giao ban, sinh hoạt chi bộ; hệ thống bảng tin, pano, màn hình LED, tivi tại các thang máy, hệ thống truyền thanh nội bộ và hoạt động của tổ tuyên truyền cơ động trong khuôn viên bệnh viện.

Nội dung tập trung phổ biến ý nghĩa của cuộc bầu cử, quyền và nghĩa vụ của công dân, cũng như các quy định liên quan đến công tác bầu cử.

Công tác tuyên truyền được triển khai bằng nhiều hình thức. Ảnh: BVCC

Song song đó, Bệnh viện Quân y 175 đã xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh, an toàn trong đơn vị và khu vực tổ chức bầu cử; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, trực cấp cứu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, trang thiết bị y tế để kịp thời xử trí các tình huống phát sinh.

Bệnh viện cũng phối hợp với chính quyền và Công an phường Hạnh Thông để bảo đảm an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy và xử lý các tình huống đột xuất, đồng thời chủ động làm tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Bệnh viện niêm yết danh sách cử tri với 1.861 người tham gia bầu cử, cùng danh sách những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND TP.HCM nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: BVCC

Trong quá trình triển khai, Đảng ủy và Ban Giám đốc bệnh viện thường xuyên chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương nhằm bảo đảm công tác bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn tuyệt đối về mọi mặt, 100% cử tri tham gia bầu cử, trật tự và hoàn thành trước thời gian quy định.

Với sự chuẩn bị nghiêm túc, đồng bộ, Bệnh viện Quân y 175 sẵn sàng góp phần vào thành công chung của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.