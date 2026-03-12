Danh tính 5 người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI 12/03/2026 12:20

(PLO)- Tại TP.HCM có hai người tự ứng cử là ông Nguyễn Vinh Huy, công chứng viên VPCC Nguyễn Thành Hưng và bà Nguyễn Ngọc Hương, Giám đốc Công ty TNHH xuất nhập khẩu Thiên Nhiên Việt.

Sáng 12-3, Hội đồng Bầu cử Quốc gia tổ chức họp báo về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Thông tin tại cuộc họp báo, bà Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, Phó Chánh Văn phòng Thường trực Hội đồng Bầu cử Quốc gia (HĐBCQG), Ủy viên Tiểu ban Nhân sự thuộc HĐBCQG cho biết đến nay, công tác chuẩn bị đã được HĐBCQG, các cơ quan ở Trung ương và địa phương chủ động triển khai đồng bộ, chặt chẽ. Công tác này cơ bản hoàn thành, bảo đảm tiến độ luật định, sẵn sàng cho Ngày bầu cử.

Bà Tạ Thị Yên. Ảnh: QUANG PHÚC

Đánh giá về công tác chuẩn bị nhân sự tham gia ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, bà Tạ Thị Yên cho rằng công tác này được triển khai bài bản, đúng quy trình, thẩm quyền và bảo đảm đầy đủ tiêu chuẩn theo quy định. Đặc biệt là gắn kết chặt chẽ giữa yêu cầu về cơ cấu, thành phần với chất lượng đại biểu.

“Quá trình thực hiện được tiến hành thận trọng, khách quan, dân chủ, thể hiện rõ trách nhiệm chính trị và sự vào cuộc nghiêm túc của các cấp, các ngành trong công tác cán bộ”, bà Tạ Thị Yên nói.

Nói thêm về ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Tạ Thị Yên cho hay trên cơ sở kết quả Hội nghị hiệp thương lần thứ ba, ngày 14-2, HĐBCQG đã ban hành Nghị quyết số 151/NQ-HĐBCQG, công bố danh sách 864 người chính thức ứng cử ĐBQH khóa XVI ở 182 đơn vị bầu cử trong cả nước. Việc công bố này sớm hơn 12 ngày so với quy định.

Trong đó, số người ứng cử ĐBQH khóa XVI do Trung ương giới thiệu là 217 người; địa phương có 647 người, đạt tỉ lệ 1,73 người ứng cử trên một đại biểu được bầu. Đồng thời, danh sách bảo đảm số dư theo quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, đúng định hướng về cơ cấu, thành phần. Trong đó, các cơ quan chú trọng tỉ lệ đại biểu chuyên trách, đại biểu nữ, đại biểu là người dân tộc thiểu số.

Về cơ cấu, ứng cử viên là phụ nữ có 392 người (tỉ lệ 45,37%); trẻ tuổi (dưới 40 tuổi) là 187 người (tỉ lệ 21,64%); dân tộc thiểu số là 188 người (tỉ lệ 21,76%); ngoài Đảng có 64 người (tỉ lệ 7,41%); tái cử có 236 người (tỉ lệ 27,31%). Số người tự ứng cử là 5 người, tỉ lệ 0,58%.

Thông tin thêm về người tự ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bà Hà Thị Nga, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, đính chính kết quả hiệp thương lần thứ ba, trong danh sách chính thức có 5 người tự ứng cử.

Bà Hà Thị Nga. Ảnh: PHẠM THẮNG

Đến thời điểm này, những người tự ứng cử đã thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định. Các bước bao gồm nộp hồ sơ ứng cử, kê khai lý lịch, tài sản, thu nhập cá nhân, tham gia lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú và nơi công tác.

“Tín hiệu rất phấn khởi là ở tất cả nơi 5 ứng cử viên sinh sống, các ứng viên đều nhận được sự tín nhiệm của cử tri nơi cư trú”, bà Nga nói. Bà cũng cho biết các hồ sơ sau đó đã được Ủy ban Bầu cử và các cơ quan có thẩm quyền xem xét, thẩm tra theo quy định trước khi đưa vào danh sách hiệp thương.

Bà Hà Thị Nga khẳng định việc có những người tự ứng cử đại biểu Quốc hội một lần nữa khẳng định quyền công dân đã được Hiến pháp và pháp luật ghi nhận. Đồng thời, điều này thể hiện tính dân chủ rộng mở của quá trình bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp.

Bà Nga cũng khẳng định các ứng cử viên tự ứng cử đã được tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo bình đẳng như các ứng cử viên khác trong việc tham gia hội nghị tiếp xúc cử tri, trình bày chương trình hành động và vận động bầu cử.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban MTTQ các địa phương, đến nay, các ứng cử viên tự ứng cử đều đã hoàn thành việc tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử theo luật định.