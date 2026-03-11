Cử tri phường Thủ Đức quan tâm việc di dời cảng Trường Thọ

Chiều 11-3, tại UBND phường Thủ Đức - đơn vị bầu cử số 11 đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử Đại biểu Quốc hội khóa XVI và Đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026-2031.
Tại buổi tiếp xúc, người dân phường Thủ Đức đặt nhiều câu hỏi liên quan đến hạ tầng đô thị, chuyển đổi số, chống ngập, cải cách thủ tục hành chính. Trong đó, vấn đề di dời cảng Trường Thọ được người dân đặc biệt quan tâm.
Cử tri Nguyễn Hữu Hạnh chất vấn ông Võ Hoàng Ngân - ứng cử viên Đại biểu Quốc hội và ông Mai Hữu Quyết - ứng cử viên HĐND TP.HCM về việc truyền đạt tâm tư, nguyện vọng sớm di dời cảng Trường Thọ.
Ngoài ra, một số cử tri cũng đề nghị các ứng cử viên phải gắn bó với người dân xuyên suốt nhiệm kỳ. Các vấn đề về chống ngập, vệ sinh môi trường, cấp số nhà cũng được người dân phản ánh.
Tại hội nghị, ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc TP.HCM nhìn nhận TP.HCM đang chịu nhiều áp lực về giao thông, hạ tầng giáo dục, y tế, văn hóa... đòi hỏi phải có chiến lược giải quyết.
Theo ông Ngân, giai đoạn trước TP chưa được đầu tư có trọng điểm. Song giai đoạn này, với Nghị quyết 260, TP.HCM đã bắt đầu đầu tư trọng điểm, được phân cấp nhiều hơn cho các dự án lớn và quyền lựa chọn nhà đầu tư chiến lược. Nghị quyết cũng trao cho TP quyền tự quyết về quy hoạch và phân cấp mạnh mẽ về các phường, tạo sự đột phá thời gian tới.
"Với vai trò, kinh nghiệm công tác, tôi sẽ lắng nghe và truyền tải ý kiến tới cơ quan có thẩm quyền. Tôi rõ các vướng mắc để tháo gỡ nhanh các dự án, tham gia quy hoạch theo hướng đồng bộ và thực hiện các dự án trọng điểm liên kết vùng. Tôi sẽ đề xuất áp dụng Nghị quyết 260 để phát triển TOD, hạ tầng kỹ thuật, đô thị" - ông Ngân nhấn mạnh.
Ông Mai Hữu Quyết - Bí thư phường Thủ Đức, ứng cử viên HĐND TP.HCM cho biết với vai trò lãnh đạo địa phương, ông luôn lắng nghe dân nên dù trúng cử hay không vẫn tiếp tục đồng hành cùng bà con. Định kỳ, phường Thủ Đức sẽ "cà phê cùng người dân, doanh nghiệp" để giải quyết các thắc mắc.
"Thực hiện phương châm Thủ Đức nghĩa tình, vươn mình phát triển, tôi sẽ quan tâm xây dựng hệ thống chính trị, chuyển đổi số, ngập nước, giao thông. Đặc biệt, tôi quan tâm phát triển trật tự lòng lề đường, xây dựng phường Thủ Đức thành phường hạnh phúc" - ông Quyết nói.
Về việc di dời cảng Trường Thọ, ông Quyết cho rằng khu vực này có lượng xe container rất lớn. Việc di dời cảng sẽ đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời lấy quỹ đất xây dựng mô hình đô thị nén TOD và trung tâm tài chính, thương mại - dịch vụ cao cấp. Cạnh đó là phát triển TOD với 3 ga metro số 1 trên địa bàn phường để thúc đẩy kinh tế - xã hội.
Về vấn đề số nhà, phường sẽ giải quyết nhanh tùy trường hợp cụ thể. Các dự án chống ngập, nạo vét rạch Thủ Đức, rạch Cầu Ngang... đang được phường đề xuất đầu tư theo từng khu vực để nâng cao chất lượng sống cho người dân.
Thay mặt các ứng cử viên, bà Nguyễn Thị Trung Trinh - ứng cử viên Đại biểu Quốc hội trân trọng cảm ơn 11 câu hỏi với 25 ý kiến đóng góp của cử tri. Các vấn đề về hạ tầng đô thị, chuyển đổi số sẽ được ghi nhận để đóng góp vào sự phát triển của địa phương và TP.HCM.
Đơn vị bầu cử số 11 TP.HCM gồm các phường: Đông Hòa, Linh Xuân, Thủ Đức, Tăng Nhơn Phú, Long Bình, Long Phước, Bình Trưng, Phước Long, Long Trường và được bầu 3 đại biểu Quốc hội.
Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị này gồm: bà Nguyễn Thị Thanh Mai - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Giám đốc Đại học Quốc gia TP.HCM; ông Võ Hoàng Ngân - Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM; ông Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam; bà Võ Thị Trung Trinh - Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số TP.HCM; bà Trần Thị Hồng Liên - Trưởng khoa quản trị kinh doanh, Trường đại học Kinh tế - Luật, Đại học Quốc gia TP.HCM.
Các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM đơn vị bầu cử số 11 gồm: ông Huỳnh Thanh Nhân - Phó chủ tịch HĐND TP.HCM; ông Mai Hữu Quyết - Bí thư Đảng ủy phường Thủ Đức; ông Hà Thúc Viên - Phó hiệu trưởng Trường đại học Việt Đức; bà Phan Thị Diễm Quỳnh - nhân viên Công ty TNHH Nội thất Mê Kông.