Phó Bí thư Thành ủy kiểm tra tiến độ chuẩn bị bầu cử tại phường Phú An 11/03/2026 11:07

(PLO)- Ông Đặng Minh Thông đánh giá cao sự chủ động của địa phương trong việc vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử, đồng thời yêu cầu tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra đúng quy định, an toàn và không xảy ra sai sót.

Sáng 11-3, ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng Đoàn công tác số 5 đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 tại phường Phú An.

Ông Đặng Minh Thông, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM cùng Đoàn công tác số 5 đã đến kiểm tra tiến độ triển khai công tác bầu cử tại phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Tại khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Phú Thuận, thuộc đơn vị bầu cử số 6, phường Phú An đã tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử trước sự chứng kiến và theo dõi của Đoàn công tác số 5.

Chương trình được thực hiện đầy đủ các bước như trong ngày bầu cử chính thức nhằm giúp các tổ bầu cử nắm vững quy trình, đồng thời kiểm tra công tác chuẩn bị của địa phương.

Mở đầu chương trình là nghi thức chào cờ, hát Quốc ca. Sau đó, đại diện Tổ bầu cử phổ biến nội quy phòng bỏ phiếu, thể lệ bầu cử; đồng thời kiểm tra và niêm yết thùng phiếu chính, thùng phiếu phụ (di động) trước sự chứng kiến của cử tri.

Phường Phú An đã tổ chức vận hành thử nghiệm quy trình bầu cử trước sự chứng kiến và theo dõi của Đoàn công tác số 5. Ảnh: LÊ ÁNH

Sau phần khai mạc, các cử tri minh họa lần lượt thực hiện quy trình bỏ phiếu. Tại khu vực tiếp đón, thành viên Tổ bầu cử phát phiếu và hướng dẫn cử tri cách thức tham gia bầu cử.

Điểm bầu cử bố trí 3 phòng gạch phiếu. Sau khi hoàn tất việc gạch phiếu, cử tri lần lượt bỏ phiếu vào 3 thùng phiếu có màu sắc khác nhau để phân biệt giữa phiếu bầu đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND TP.HCM và đại biểu HĐND phường Phú An.

Các cử tri tại điểm bầu cử của phường Phú An thực hiện bỏ phiếu thử nghiệm. Ảnh: LÊ ÁNH

Bên cạnh đó, điểm bầu cử còn bố trí một thùng phiếu di động để dự phòng cho các trường hợp cử tri bị bệnh hoặc không thể trực tiếp đến điểm bỏ phiếu. Khi đó, tổ bầu cử sẽ mang thùng phiếu đến tận nhà để cử tri thực hiện quyền bầu cử theo quy định.

Sau khi thực hiện xong quy trình vận hành thử nghiệm, lãnh đạo phường Phú An đã báo cáo chi tiết tiến độ triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 của phường Phú An với Đoàn công tác số 5.

Ông Đặng Minh Thông trao đổi với Đoàn công tác số 5 về công tác chuẩn bị bầu cử của phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Theo lãnh đạo phường Phú An, đến thời điểm này công tác chuẩn bị cho bầu cử đã cơ bản hoàn tất.

Phường Phú An có 6 đơn vị bầu cử với 27 điểm bỏ phiếu phục vụ cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031. Trong đó, 21 điểm đặt tại văn phòng các khu phố; 1 điểm tại trụ sở Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Phú An; 1 điểm tại Trường THCS Phú An và 4 điểm tại nhà các hộ dân.

Toàn phường hiện có 56.568 người, với 35.276 cử tri. Đến thời điểm hiện tại, địa phương đã phát hơn 91% thẻ cử tri cho người dân.

Tại các khu phố, việc chuẩn bị cho ngày bầu cử đang được triển khai chu đáo. Bảng niêm yết danh sách cử tri và thông tin về những người ứng cử được bố trí tại các vị trí thuận tiện để người dân theo dõi, kiểm tra.

Bên trong khu vực bỏ phiếu, bàn ghế được sắp xếp ngay ngắn; các hạng mục phục vụ cho việc bỏ phiếu được chuẩn bị đầy đủ nhằm bảo đảm cử tri thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân một cách thuận lợi.

Đặc biệt, các thùng phiếu, phòng gạch phiếu và những trang thiết bị cần thiết phục vụ công tác bầu cử đã được chuẩn bị sẵn sàng tại các điểm bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu được bố trí khoa học, bảo đảm thuận tiện cho cử tri khi tham gia bầu cử, đồng thời đáp ứng đầy đủ các yêu cầu theo quy định.

Ông Đặng Minh Thông đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của phường Phú An. Ảnh: LÊ ÁNH

Ông Đặng Minh Thông đánh giá cao công tác chuẩn bị chu đáo của phường Phú An. Tại khu vực bỏ phiếu số 26, khu phố Phú Thuận, điểm bầu cử được trang hoàng rực rỡ với cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu, tạo diện mạo khang trang, sẵn sàng chào đón ngày bầu cử.

Bên cạnh đó, buổi thực hiện khai mạc bầu cử cũng được tổ chức ngắn gọn, bài bản, đúng quy trình và quy định.

Tuy nhiên, ông Đặng Minh Thông cũng yêu cầu phường Phú An tiếp tục rà soát, chuẩn bị kỹ lưỡng hơn nữa, bảo đảm khi bầu cử chính thức diễn ra không để xảy ra sai sót. Bên cạnh đó, ông cũng góp ý thêm một số nội dung trong công tác tổ chức khai mạc nhằm bảo đảm ngày bầu cử được diễn ra chu đáo, đúng quy định.