Chủ tịch Quốc hội cùng đoàn công tác giám sát, kiểm tra công tác bầu cử tại Cần Thơ 01/02/2026 10:33

(PLO)- Chủ tịch Quốc hội đánh giá Cần Thơ đã chủ động trong công tác chỉ đạo về bầu cử, công tác nhân sự và hội nghị hiệp thương lần thứ nhất.

Sáng 1-2, ông Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia cùng đoàn giám sát, kiểm tra công tác bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại TP Cần Thơ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại buổi giám sát. Ảnh: NHẪN NAM

Phát biểu tại đây, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, TP Cần Thơ là một đô thị lớn, trung tâm của vùng ĐBSCL. Đặc thù của Cần Thơ có nhiều trường cao đẳng, đại học lớn, bệnh viện trung tâm, người dân sống đông đúc, khác với Đồng Tháp, Vĩnh Long. Do vậy, công tác bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp TP Cần Thơ có những việc khó khăn hơn so với nhiều địa phương khác.

Ngoài ra năm nay có một số thay đổi như việc thực hiện chính quyền địa phương hai cấp. Vì thế cán bộ phải được quan tâm tập huấn, cầm tay chỉ việc để các tổ bầu cử, các khu vực phải thông suốt, vận hành trơn tru, đảm bảo theo yêu cầu.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn cho biết, tại TP Cần Thơ ông đã đi khảo sát một điểm tại phường Ninh Kiều sáng nay, thấy vị trí khang trang, công tác trang trí bầu cử đã làm khá tốt. Tuy nhiên ông nhấn mạnh “mặt tiền tốt thì mặt hậu cũng phải tốt”.

Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn khảo sát một điểm bầu cử của phường Ninh Kiều. Ảnh: TRUNG PHẠM

Cuộc họp hôm nay, Đoàn giám sát sẽ nghe báo cáo công tác rà soát danh sách cử tri, nắm cử tri thường trú, tạm trú trên địa bàn có gặp khó khăn không; Lượng cử tri tạm trú thường xuyên có nhiều biến động không. Tỉ lệ người ứng cử ĐBQH, HĐND là nữ, người dân tộc thiểu số… có đạt yêu cầu không, nếu chưa đạt thì phải làm gì. Một số trường hợp do trung ương giới thiệu về địa phương ứng cử trong các năm qua không trúng cử thì lần này phải làm như thế nào để trúng cử…

Một điểm lưu ý nữa mà Chủ tịch Quốc hội nhắc đến là trong những bầu cử trước có sai sót trong đóng dấu phiếu bầu, sai sót trong in ấn tiểu sử ứng cử viên, danh sách tên người ứng cử không sắp xếp theo thứ tự, phiếu bầu in sai tên đệm của một số ứng cử viên. Một số đơn vị hành chính cấp xã trong cả nước thời gian qua số đại biểu bầu không đủ phải bầu thêm thì làm sao bầu một lần là trúng.

Ông Trần Thanh Mẫn đánh giá TP đã chủ động trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về bầu cử. Về công tác nhân sự, hiệp thương, hồ sơ, kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ nhất TP đã làm rất kỹ. Về an ninh trật tự trên địa bàn, chưa có vấn đề gì lớn xảy ra.

Chủ tịch Quốc hội cho biết ông vừa được Bộ Chính trị phân công theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ở TP Cần Thơ.

Bà Mã Thị Tươi, Phó Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Theo báo cáo của Ủy ban Bầu cử TP Cần Thơ, số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND TP Cần Thơ nhiệm kỳ 2026-2031 là 28; số lượng đại biểu HĐND TP được bầu là 85. Số đơn vị bầu cử HĐND cấp xã là 665 đơn vị; tổng số lượng đại biểu HĐND cấp xã được bầu là 2.212 người.

Theo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, số ĐBQH được bầu ở TP là 18 người, trong đó, đại biểu do trung ương giới thiệu là 8 người, đại biểu do địa phương giới thiệu là 10 người. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất đã nhất trí về dự kiến số người được giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XVI của TP là 25 người.

Tổng số người được hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu để bầu đại biểu HĐND TP nhiệm kỳ 2026-2031 là 150 người; số người được giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND cấp xã là 4.356.