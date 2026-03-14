Nhiều trường học TP.HCM tích cực hỗ trợ cho ngày hội non sông 14/03/2026 13:46

(PLO)- Sáng nay, nhiều trường học tại TP.HCM được chọn làm điểm bỏ phiếu đã hoàn tất khâu trang trí, chuẩn bị sẵn sàng cho ngày hội non sông.

Chuẩn bị cho ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 (15-3), nhiều trường học tại TP.HCM đã được chọn làm điểm bỏ phiếu. Tại điểm bầu cử số 10 đặt ở Trường Tiểu học Đặng Trần Côn, phường Vĩnh Hội, công tác chuẩn bị được triển khai từ sáng sớm.

Trường Tiểu học Đặng Trần Côn rực rỡ cờ đỏ sao vàng, đón chào ngày hội non sông. Ảnh: NTCC

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, cán bộ, nhân viên nhà trường đã phối hợp chặt chẽ với tổ bầu cử để hoàn thiện các khâu trang trí và bố trí khu vực bỏ phiếu.

Không gian điểm bầu cử được trang hoàng trang trọng với cờ, hoa. Bên ngoài niêm yết đầy đủ danh sách các ứng viên để cử tri thuận tiện theo dõi.

Bên cạnh việc chỉnh trang cơ sở vật chất, tổ bầu cử cũng tổ chức diễn tập các quy trình nghiệp vụ nhằm bảo đảm ngày bầu cử diễn ra thuận lợi, đúng quy định.

Bà Phạm Thúy Hà, Hiệu trưởng (đầu cùng bên trái) cùng với các cô giáo trang trí hoa tươi cho khu vực bỏ phiếu. Ảnh: NTCC

Công tác chuẩn bị tại Trường Tiểu học Đặng Trần Côn đã hoàn tất. Ảnh: NTCC

Trong không khí rộn ràng chuẩn bị cho “Ngày hội non sông”, cán bộ, giáo viên và nhân viên nhà trường đều thể hiện tinh thần phấn khởi, sẵn sàng góp phần vào sự kiện chính trị quan trọng.

Tại điểm bầu cử số 9 đặt tại Trường Tiểu học Thuận Kiều, phường Đông Hưng Thuận, công tác chuẩn bị cũng diễn ra rất khẩn trương với một tinh thần nghiêm túc.

Trường Tiểu học Thuận Kiều được chọn là địa điểm bỏ phiếu của phường Đông Hưng Thuận. Ảnh: LT

Tổ bầu cử phối hợp cùng nhà trường tiến hành trang trí, sắp xếp khu vực bỏ phiếu một cách chu đáo. Từ hệ thống cờ, bảng hướng dẫn đến cây xanh trang trí, tạo nên không gian trang trọng và thuận tiện cho cử tri.

Bà Lê Thị Thoa, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết đơn vị đã huy động tối đa nguồn lực để hỗ trợ công tác bầu cử. Ngoài việc bố trí phòng ốc và trang thiết bị cần thiết, trường còn chú trọng công tác bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi nhất để cử tri đến thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.

Tổ bầu cử dán thể lệ để các cử tri có thể nắm rõ và thực hiện đúng quy định. Ảnh: LT

Công tác chuẩn bị đang diễn ra hết sức khẩn trương để sẵn sàng cho ngày hội bầu cử vào ngày mai. Ảnh: LT

Qua thống kê, có 19 cơ sở giáo dục tại phường Đông Hưng Thuận được chọn làm khu vực bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Trường Mầm non Sóc Nâu cũng là một trong những điểm bầu cử của phường An Hội Tây. Bà Nguyễn Thị Vân, Hiệu trưởng, cho biết đội ngũ nhân viên đã tích cực phối hợp với Tổ bầu cử trang trí khu vực bỏ phiếu và rà soát các khâu chuẩn bị để bảo đảm tiến độ.

Theo bà Vân, trường đã cử 30 giáo viên tham gia hỗ trợ tại tất cả các điểm bầu cử trên địa bàn phường. Lực lượng này được phân công về các khu phố, trung bình ba giáo viên mỗi tổ, để phối hợp cùng các ban, ngành địa phương thực hiện các nhiệm vụ phục vụ bầu cử.

Riêng tại điểm bầu cử đặt ở trường, ban giám hiệu đã phân công nhân viên phụ trách công tác hậu cần, chuẩn bị bữa ăn và hỗ trợ các điều kiện cần thiết cho các thành viên Tổ bầu cử trong suốt thời gian diễn ra sự kiện.