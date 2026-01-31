Sở Y tế Cần Thơ thông tin tiến độ dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường 31/01/2026 15:52

(PLO)- Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã có báo cáo tiến độ 3 dự án, trong đó có dự án Bệnh viện Ung bướu 500 giường.

Mới đây, tại cuộc họp của Thường trực Thành ủy Cần Thơ với các sở, ngành về các dự án, công trình trọng điểm, Giám đốc Sở Y tế TP Cần Thơ đã có báo cáo tiến độ 3 dự án, trong đó có dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu 500 giường.

Giám đốc Sở Y tế Hoàng Quốc Cường báo cáo về dự án BV Ung bướu 500 giường. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, liên quan đến Dự án Bệnh viện (BV) Ung bướu 500 giường, Sở Y tế cho biết đã gửi dự thảo hợp đồng EPC đến nhà thầu Hungary. Song song đó, Sở đã làm việc với các nhà thầu thi công, hiện nay đã làm sạch bề ngoài tòa nhà để cuối tuần này cho người sơn tòa nhà đến trước Tết âm lịch.

“Sau Tết âm lịch đổ quân vào công trình để thực hiện theo đúng tiến độ của dự án. Nhà thầu báo cáo tiến độ thi công các hạng mục xây dựng, nội thất và thiết bị, đảm bảo trước ngày 30-11-2026” – ông Hoàng Quốc Cường, Giám đốc Sở Y tế cho hay.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 6 (tháng 11-2025) HĐND TP Cần Thơ đã thông qua nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng BV Ung bướu quy mô 500 giường.

Nội dung điều chỉnh gồm cơ cấu nguồn vốn và tăng tổng mức đầu tư (do chênh lệch tỉ giá).

Cụ thể, cơ cấu nguồn vốn dự án gồm vốn vay ODA của Hungary, vốn ngân sách trung ương và ngân sách địa phương. Trong đó, vốn ngân sách trung ương (gồm vốn vay của Hungary là hơn 272 tỉ, vốn ngân sách trung ương là 1.334 tỉ) và vốn đối ứng nguồn ngân sách địa phương gần 466 tỉ.

Dự án điều chỉnh tăng tổng mức đầu tư từ gần 1.728 tỉ lên gần 2.072 tỉ, tăng khoảng 344 tỉ đồng.

Theo hồ sơ, dự án BV Ung bướu có tổng mức đầu tư ban đầu là 1.728 tỉ, được khởi công năm 2017 và tạm ngưng thực hiện từ ngày 11-7-2022 đến nay do Hiệp định vay với Hungary đã hết hạn.

Phần công việc xây dựng đạt 82%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt thiết bị xây dựng đạt 16,7%. Phần công việc cung cấp và lắp đặt trang thiết bị y tế chuyên dùng và không chuyên dùng chưa thực hiện do vướng mắc về việc điều chỉnh các trang thiết bị y tế.

Lũy kế giải ngân kế hoạch vốn bố trí từ khởi công dự án đến thời điểm báo cáo là hơn 342 tỉ đồng, đạt 22,77%.