Phó Chủ tịch Cần Thơ: Sàng lọc, bố trí lại cán bộ yếu kém, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm 24/01/2026 12:14

Ngày 24-1, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP Cần Thơ tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2026.

Ông Nguyễn Thanh Tao, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất báo cáo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Đã trình thẩm định 20 phương án đấu giá đất

Ông Nguyễn Thanh Tao, Phó Giám đốc Trung tâm Phát triển quỹ đất, cho biết hiện Trung tâm được giao quản lý 130 khu đất công trên địa bàn TP Cần Thơ, tổng diện tích khoảng 522 ha. Vừa qua, UBND TP cũng giao quản lý thêm 90 nhà đất công.

Trung tâm đã phối hợp với chính quyền địa phương nơi có quỹ đất công kiểm tra, khảo sát các khu đất theo kế hoạch, ghi nhận lại hiện trạng để làm cơ sở đề xuất phương án khai thác.

Về đấu giá quyền sử dụng đất, UBND TP Cần Thơ đã ban hành quyết định phê duyệt kế hoạch, danh mục thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất năm 2025 là 39 khu đất với diện tích 233,03 ha.

Trung tâm đã trình Sở NN&MT thẩm định 20 phương án đấu giá với diện tích khoảng 135,37 ha. Sở NN&MT đã thẩm định và trình UBND TP phê duyệt 16 phương án. Đến nay, UBND TP đã ban hành quyết định phê duyệt 12 phương án đấu giá của 12 khu đất. Trung tâm chuyển hồ sơ của 12 khu đất cho Sở NN&MT để lập thủ tục mời đơn vị tư vấn xác định giá khởi điểm.

Ngoài ra, Trung tâm cũng được giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư đối với các dự án thu hồi đất trên địa bàn TP Cần Thơ.

Theo đó, hiện Trung tâm đang phụ trách 349 dự án với tổng diện tích khoảng 5.368,40 ha và tổng số hộ bị ảnh hưởng khoảng 57.121 hộ.

Trong đó, 51 dự án đã hoàn thành; 35 dự án cơ bản hoàn thành, bàn giao mặt bằng; 209 dự án đang thực hiện; 1 dự án có vướng mắc, phát sinh chưa giải quyết dứt điểm; 34 dự án dừng thực hiện; 9 dự án mới triển khai và 10 dự án chưa triển khai thực hiện.

Trong năm 2025, đã tổ chức kiểm đếm 5.416 hộ bị ảnh hưởng tại 54 dự án. Trình cơ quan thẩm quyền thẩm định, phê duyệt được 2.413 hộ bị ảnh hưởng tại 59 dự án với kinh phí hơn 970 tỉ đồng. Cơ quan có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 2.002 hộ bị ảnh hưởng tại 46 dự án với kinh phí gần 787 tỉ đồng.

Trong đó, tổ chức chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho 3.788 lượt hộ dân bị ảnh hưởng tại 79 dự án với kinh phí hơn 1.336 tỉ đồng.

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Đột phá trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư

Ông Trần Chí Hùng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đánh giá cao những kết quả mà Trung tâm đã đạt được trong năm qua và chỉ ra một số hạn chế.

Chỉ đạo các công việc trong thời gian tới, Phó Chủ tịch TP Cần Thơ yêu cầu Trung tâm phải siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; quản lý, điều hành theo nguyên tắc rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời gian và rõ kết quả; lấy hiệu quả công việc làm tiêu chí đánh giá cán bộ, viên chức; sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Cùng với đó nghiên cứu để có những đột phá trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, tập trung dự án trọng điểm, hạ tầng chiến lược; không để “điểm nghẽn mặt bằng” cản trở phát triển; rà soát, giải quyết dứt điểm các trường hợp tái định cư.

Trung tâm phối hợp với Sở NN&MT nhanh chóng hoàn thành các công việc tiếp theo để đấu giá quyền sử dụng đất và khai thác quỹ đất.

Đồng thời, đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ trong công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, quản lý đất công. Nâng cao hiệu quả điều hành, giảm thời gian xử lý hồ sơ và rút ngắn thời gian giải phóng mặt bằng.

Song song đó tăng cường đoàn kết nội bộ; xây dựng đội ngũ viên chức đủ bản lĩnh, năng lực và trách nhiệm; kiên quyết sàng lọc, bố trí lại cán bộ yếu kém; khuyến khích, bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; giải quyết các kiến nghị về tăng cường lực lượng cán bộ cho các chi nhánh khu vực.