Một bệnh viện ở Cần Thơ triển khai kỹ thuật chuyên sâu duy nhất ở ĐBSCL 18/01/2026 12:31

Mới đây, tại cuộc họp Ban Chấp hành (mở rộng) Đảng bộ UBND TP Cần Thơ tổng kết công tác năm 2025, bà Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện (BV) Phụ sản TP Cần Thơ đã thông tin về những kết quả hoạt động của đơn vị này trong năm 2025.

BS.CKII Nguyễn Thụy Thúy Ái, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản TP Cần Thơ phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Theo đó, BS.CKII Nguyễn Thúy Ái cho biết, năm 2025, BV đã tiếp nhận hơn 224.000 lượt khám và điều trị, trong đó 53% số lượng khám và điều trị đến từ ngoài TP Cần Thơ. Có nhiều trường hợp bệnh nặng và rất nặng từ các BV khác chuyển về đã được điều trị thành công. Trong đó, có một trường hợp nổi bật, thai phụ bị ngưng tim sau sinh đã được BV cứu sống.

Trong năm có gần 9.700 em bé chào đời an toàn, tỉ lệ nuôi sống trẻ sơ sinh non tháng bệnh lý của BV đạt tỉ lệ 98,4%. Em bé nhỏ nhất trong năm BV nuôi sống được nặng khoảng 600 gam.

BV cũng đã hỗ trợ 500 chu kỳ điều trị hỗ trợ sinh sản bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm, với tỉ lệ thành công 53%. Đây là một tỉ lệ cao tương đương với các trung tâm lớn của các BV chuyên ngành trong cả nước.

Giám đốc BV Phụ Sản TP cho biết, trong năm, BV đã triển khai được 25 kỹ thuật mới, trong đó có 5 kỹ thuật chuyên sâu của ngành sản, phụ khoa và là kỹ thuật duy nhất ở ĐBSCL. Đó là kỹ thuật can thiệp bào thai, một số kỹ thuật trong lĩnh vực can thiệp bào thai, xét nghiệm chẩn đoán di truyền, một số phương pháp sàng lọc trước sinh và sơ sinh. Việc này giúp bệnh nhân tiếp cận những kỹ thuật mới chuyên sâu và không phải di chuyển lên tuyến cao hơn ở TP.HCM, giúp tăng sự hài lòng của người bệnh.

Tuy nhiên, Giám đốc BV Phụ sản TP Cần Thơ cũng cho rằng BV còn nhiều khó khăn, trong đó về cơ sở vật chất và thiết bị xuống cấp nhiều, thiếu thiết bị y tế chuyên sâu, mong lãnh đạo TP quan tâm, sớm cho BV được thực hiện các dự án nâng cấp BV.

Năm 2026, BV tiếp tục chỉ đạo để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh theo hướng chuyên sâu, đảm bảo theo hướng an toàn người bệnh; thực hiện hiệu quả cơ chế tự chủ tại BV, đẩy mạnh chuyển đổi số, hướng tới BV không giấy tờ; thực hiện cải tạo cơ sở vật chất, đầu tư một số thiết bị chuyên khoa để phát triển chuyên môn.