Bí thư Lê Quang Tùng: 'Xác định Cần Thơ dẫn dắt vùng về khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo' 14/01/2026

(PLO)- Chỉ đạo công tác phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, Bí thư Cần Thơ yêu cầu không chỉ nghĩ cho TP mà phải nghĩ cho cả vùng, xác định Cần Thơ dẫn dắt vùng về lĩnh vực này.

Ngày 14-1, Ban Chỉ đạo TP Cần Thơ về phát triển khoa học công nghệ (KHCN), đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2025, triển khai phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.

Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: NHẪN NAM

Phát triển KHCN gắn với sản phẩm cụ thể

Phát biểu tại đây, Bí thư Thành ủy Cần Thơ Lê Quang Tùng cho biết, việc triển khai thực hiện Nghị quyết 57 được xác định là điểm mấu chốt để thúc đẩy tăng trưởng cao trong thời gian tới. Chúng ta không chỉ có các nhiệm vụ KHCN bình thường, mà các lĩnh vực kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh đều phải ứng dụng.

Các thể chế chính sách dành cho KHCN, chuyển đổi số rất tạo điều kiện nhưng không chỉ đơn thuần nghiên cứu mà làm sao áp dụng được trong điều kiện của Việt Nam, ra sản phẩm thúc đẩy tăng trưởng cho đất nước, ngành, địa phương.

“Chưa có khi nào lại tạo điều kiện tốt nhất, mạnh nhất, quyết định nhất cho KHCN và chuyển đổi số, chỉ có cái chúng ta làm như thế nào thôi” – Bí thư Thành ủy Cần Thơ nói và đề nghị các cấp các ngành cần “chủ động mạnh dạn”. Gắn với đó là có sản phẩm cụ thể, kết quả cụ thể và có báo cáo khi gặp vướng mắc.

Đồng thời, đa dạng hóa các mô hình hoạt động, làm sao khuyến khích được không chỉ mỗi cơ quan quản lý nhà nước mà phải huy động được tất cả nguồn nhân lực KHCN trên địa bàn TP. TP sẵn sàng chi ngân sách đặt hàng các trường đại học để ra các sản phẩm cụ thể, mang lại hiệu quả cho TP.

“Xác định TP Cần Thơ là một trong những điểm dẫn dắt của vùng thì phải là KHCN, phải là đổi mới sáng tạo, phải là chuyển đổi số. Xác định như thế thì từ nhận thức và hành động, cả hệ thống chính trị, bộ máy của TP hành động theo đó. Giờ không chỉ nghĩ cho mỗi TP mà phải nghĩ cho cả vùng.

Nếu chúng ta không làm cái này thì vị thế của TP Cần Thơ dần dần sẽ bị tuột mất, vai trò dẫn dắt sẽ không còn, nên tất cả các dự án, đề án, anh em đều phải suy nghĩ không chỉ cho mỗi TP hay cho ba tỉnh trước đây hợp nhất lại, mà phải thành cái gì đó đầu đàn” - ” – Bí thư Tùng nhấn mạnh.

Theo ông Lê Quang Tùng, kinh tế TP có thể tăng trưởng không bằng nơi khác vì tiềm lực lợi thế của các địa phương khác cũng rất lớn nhưng vai trò của TP phải dẫn dắt ở những việc này. Vì thế nếu không duy trì, không đầu tư từ bây giờ thì các nhà khoa học, chuyên gia đi nơi khác, sinh viên giỏi không về. TP sẽ không có những nguồn lực căn bản của con người và các điều kiện để thực hiện.

Hội nghị tổng kết của Ban Chỉ đạo TP. Ảnh: NHẪN NAM

Nghiên cứu cơ chế, lĩnh vực để thu hút

Đánh giá kết quả năm 2025, Bí thư Cần Thơ cho rằng TP cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ về triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị. Ông đề nghị rà soát kỹ lại các nhiệm vụ liên quan đến KHCN và chuyển đổi số để có kế hoạch triển khai cụ thể. Đồng thời đánh giá kỹ hơn đối với các sở ngành, địa phương trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết 57, đặc biệt quan tâm đến tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc để cùng chung tay làm…

Về nhiệm vụ trọng tâm năm 2026, ông Lê Quang Tùng yêu cầu tiếp tục triển khai mạnh mẽ Nghị quyết 57, biến nhận thức thành hành động, các sở ngành nhất là Sở KHCN tham mưu UBND, Thành ủy triển khai các nội dung của Nghị quyết 57.

Ông yêu cầu phải làm ngay bộ đào tạo, đánh giá để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực KHCN. Các sở ngành rà lại dữ liệu xem đã đúng, đủ, sạch, sống chưa. Cùng đó Sở KHCN phải lên danh mục cụ thể để Ban Chỉ đạo chỉ đạo…

“Phải quyết liệt trong các vấn đề đã đưa ra, không để họp đi họp lại nhiều lần” – Bí thư Cần Thơ nhấn mạnh thêm.

Trong đó, với Trung tâm đổi mới sáng tạo của TP, ông đề nghị cái gì thuận lợi nhất thì thành lập, cái nào phức tạp khó khăn thì tìm mô hình khác gọn hơn. Cái tên không quan trọng mà quan trọng là cái lõi bên trong hoạt động thế nào, làm thế nào để các nhà khoa học đến với trung tâm này, hoạt động và ra được sản phẩm với trung tâm này.

Cùng với đó, ông cũng yêu cầu thúc đẩy các nhà khoa học, các doanh nghiệp ở các lĩnh vực tham gia dự án KHCN, chuyển đổi số, làm thế nào tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các đối tượng này thực hiện được các dự án.

Nghiên cứu cơ chế, lĩnh vực nào để thu hút được doanh nghiệp, nhà khoa học về với TP trong năm 2026. TP tạo điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, thu hút họ về đây…