Cần Thơ: Giám đốc Sở lo lắng cho 675 cán bộ có trình độ nhưng về xã nơi nhận, nơi không 12/01/2026 19:36

(PLO)- Giám đốc Sở NN&PTNT TP Cần Thơ cho biết có 675 cán bộ có trình độ, kinh nghiệm từ ngày 1-1-2026 không còn ở các trạm, trại, trung tâm nhưng khi đưa về xã thì có nơi nhận, nơi không.

Chiều 12-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2025 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2025.

Giám đốc Sở NN&MT TP Cần Thơ Ngô Thái Chân báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, Giám đốc Sở NN&MT Ngô Thái Chân cho biết, sau khi sắp xếp các đơn vị theo chỉ đạo và củng cố lại Văn phòng đăng ký đất đai (VPĐKĐĐ), đến thời điểm này VPĐKĐĐ không chuyển về xã nên TP tiếp tục duy trì 28 chi nhánh của VPĐKĐĐ.

Tuy nhiên, lực lượng của các trạm, trại, các trung tâm (chăn nuôi, giống), sau khi cân đối lại thì hiện toàn ngành có khoảng 675 cán bộ tại các đơn vị này sẽ không còn hợp đồng, không còn làm với các trạm, trại, trung tâm nữa, mà sẽ đưa về cấp xã. Tuy nhiên, đưa về xã nhưng có cái khó là có xã nhận, có xã không nhận.

“Những cán bộ này đã được đào tạo về chuyên môn, đã có quá trình làm việc. Tôi nghĩ việc thành lập các trung tâm, các đơn vị sự nghiệp cấp xã sẽ rất cần nguồn cán bộ này. Do đó, hôm nay báo cáo với lãnh đạo TP, Sở Nội vụ, rất mong các đồng chí chú ý khoảng 675 cán bộ… Mong Sở Nội vụ lưu ý các đối tượng này khi nhận người đưa về xã thì ưu tiên họ” – Giám đốc Sở NN&MT nói và nhấn mạnh, nếu không nhận số cán bộ này thì lãng phí nguồn nhân lực và “tội” vì anh em cũng gắn bó với ngành lâu năm…

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa cho rằng, số cán bộ trên, theo quy định Sở NN&MT không còn quản lý, nhưng chức năng nhiệm vụ giao về xã, do đó phải sử dụng tiếp con người này để giao nhiệm vụ.

Theo ông Hòa những người này đã được đào tạo, có kinh nghiệm làm việc, giờ bỏ nhận người khác thì không khéo dẫn đến gián đoạn công việc. Vì vậy các đơn vị liên quan lưu ý tham mưu cho UBND TP có chỉ đạo về việc này.

Ngoài ra, Phó Chủ tịch Nguyễn Văn Hòa cũng hỏi Giám đốc Sở NN&MT về hợp đồng công ích giao về xã hiện nay đã thực hiện tới đâu, không khéo từ nay tới tết lại ùn tắc thu gom rác.

Ông Ngô Thái Chân cho biết đã triển khai cho xã, phường, đến thời điểm này, các xã phường thực hiện đồng bộ việc đặt hàng trong ba tháng đầu của quý I-2026, do Luật Đấu thầu mới cho phép đặt hàng.

Từ quý II trở đi, Sở đang hướng dẫn các xã, phường tổ chức đấu thầu theo phương án 3 năm. Sở sẽ hướng dẫn các tiêu chí như thu gom rác phải có bao nhiêu xe, xe đạt chuẩn thế nào, xe cơ giới thế nào…

Theo ông Chân, việc đặt hàng là do các xã, phường tự liên hệ các đơn vị đủ năng lực và chịu trách nhiệm về đơn vị thu gom đó.

Phó Chủ tịch TP đề nghị Sở NN&MT kiểm tra việc này để các xã, phường thực hiện đồng bộ trong thời gian tới.