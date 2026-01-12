Cần Thơ sẽ bắn pháo hoa tại 4 điểm dịp Tết Bính Ngọ 2026 12/01/2026 17:59

(PLO)- Thông tin tại cuộc họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ, lãnh đạo TP cho biết có 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026, trong đó 1 điểm tại trung tâm và 3 điểm tại các phường Vĩnh Châu, Phú Lợi, Vị Tân.

Chiều 12-1, UBND TP Cần Thơ tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 12 năm 2025 để nghe báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 12 và cả năm 2025.

Phiên họp UBND TP Cần Thơ thường kỳ tháng 12-2025. Ảnh: NHẪN NAM

Tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Thị Ngọc Điệp cho biết, TP có 4 điểm bắn pháo hoa dịp Tết Bính Ngọ 2026 chứ không phải ba điểm như báo chí đã đưa. Trong đó, có một điểm tại phường Vĩnh Châu (tự tổ chức) bắn pháo hoa tầm thấp với khoảng 90 giàn và ba điểm do TP tổ chức.

Đại diện Bộ Chỉ huy Quân sự TP thông tin ba điểm bắn pháo hoa do TP tổ chức gồm điểm trung tâm với 800 quả tầm cao, 60 giàn tầm thấp; hai điểm tại phường Phú Lợi và Vị Tân mỗi điểm 90 giàn.

Video: UBND TP Cần Thơ họp thường kỳ tháng 12.

Ông Hà Vũ Sơn, Giám đốc Sở Công thương cam kết dịp Tết này TP không thiếu hàng hóa và tổ chức nhiều hoạt động kích cầu thương mại; nhiều đơn vị đã có cam kết không tăng giá, đảm bảo hàng hóa và an toàn thực phẩm dịp tết; đảm bảo xăng dầu…

Kết luận cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa đề nghị các sở, ngành địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội đã được giao từ đầu năm, đặc biệt là các nhiệm vụ được giao phải hoàn thành trong quý I-2026.

Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Nguyễn Văn Hòa kết luận cuộc họp. Ảnh: NHẪN NAM

Ông Hòa giao Sở Tài khẩn trương xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2026; hoàn thiện kịch bản tăng trưởng kinh tế hàng quý; chuẩn bị các nội dung sơ kết thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đồng thời, khẩn trương rà soát, tham mưu thực hiện trình tự, thủ tục vận dụng Nghị quyết số 170 của Quốc hội để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các dự án tồn đọng trên địa bàn.

Sở Công Thương từ nay đến Tết phải chuẩn bị hàng hóa đảm bảo, quản lý được giá, hàng gian hàng giả, hàng kém chất lượng. Sở VHTT&DL tổ chức các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân theo kế hoạch UBND TP đã ký. Sở Xây dựng rà soát, thực hiện công tác chỉnh trang đô thị và đảm bảo an toàn giao thông trước, trong và sau Tết…

Theo báo cáo của UBND TP, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trong tháng 12-2025 ước tăng 1,57% so với tháng trước và tăng 17,09% so với cùng kỳ; tính chung năm 2025, chỉ số IIP tăng 10,43% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng ước đạt 31,23 nghìn tỉ đồng, tăng 3,7% so với tháng trước và tăng 14,25% so với cùng kỳ; lũy kế ước đạt 350,84 nghìn tỉ đồng và tăng 16,78% so với cùng kỳ.

Giá trị xuất khẩu hàng hóa và doanh thu ngoại tệ trong tháng ước đạt 484,4 triệu USD, lũy kế cả năm ước đạt hơn 5,5 tỉ USD, tăng 10,8% so với cùng kỳ.

Tổng lượt khách tham quan, du lịch trong tháng ước đạt 617.000 lượt, lũy kế cả năm đạt gần 11,2 triệu lượt, vượt 1,74% kế hoạch, tăng 18% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu từ du lịch trong tháng ước đạt 700,5 tỉ đồng, lũy kế cả năm đạt 9.991 tỉ đồng, vượt 0,12% kế hoạch, tăng 20% so với cùng kỳ.

Trong tháng, TP cấp mới đăng ký kinh doanh cho 380 doanh nghiệp các loại hình với tổng vốn đăng ký hơn 2.183 tỉ đồng; Lũy kế cả năm có 4.655 doanh nghiệp đăng ký mới, với tổng vốn đăng ký là 29.862 tỉ đồng, tăng 50,5% về số lượng doanh nghiệp và tăng 7,66% về vốn so với cùng kỳ.

Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TP thu hút 22 dự án đầu tư mới, trong đó, có 1 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) với vốn đầu tư 100 triệu USD và 21 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 20.215 tỉ đồng.