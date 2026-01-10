Ông Nguyễn Thanh Đình giữ chức Chủ tịch Hội Công chứng viên TP Cần Thơ 10/01/2026 18:50

Chiều 10-1, Hội Công chứng viên TP Cần Thơ tổ chức Đại hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Ban chấp hành và Hội đồng khen thưởng - kỷ luật Hội Công chứng viên TP ra mắt đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã thảo luận và thông qua các nội dung như báo cáo của Đại hội; phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2025-2030; Nội quy Hội Công chứng viên.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành và Hội đồng Khen thưởng - Kỷ luật. Ông Nguyễn Thanh Đình được bầu giữ chức danh Chủ tịch Hội Công chứng viên TP Cần Thơ, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng thời, Đại hội đã bầu đại biểu tham dự Đại hội đại biểu Hiệp hội Công chứng viên Việt Nam.

Theo báo cáo, sau khi sáp nhập ba địa phương, ngày 12-11-2025, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có quyết định cho phép sáp nhập Hội Công chứng viên tỉnh Sóc Trăng và tỉnh Hậu Giang vào Hội Công chứng viên TP Cần Thơ.

Sau sáp nhập, toàn TP có 57 tổ chức hành nghề công chứng gồm 1 Phòng Công chứng và 56 Văn phòng Công chứng với 123 hội viên.

Một trong những nhiệm vụ Hội đặt ra trong nhiệm kỳ mới là nâng cao năng lực chuyên môn và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên. Trong đó, Hội sẽ tổ chức các hội thảo, tọa đàm chuyên sâu để phân tích, tháo gỡ các vướng mắc phát sinh từ thực tiễn, đặc biệt là các nội dung mới trong Luật Công chứng năm 2024.

Giám sát chặt chẽ việc thực hiện Quy tắc đạo đức hành nghề, xử lý nghiêm minh các trường hợp vi phạm, giữ gìn sự trong sáng của nghề. Đồng thời tuyên truyền, vận động và hỗ trợ hội viên từng bước nghiên cứu, thí điểm và áp dụng các mô hình công chứng điện tử, số hóa dữ liệu công chứng, đưa ngành công chứng tiệm cận với các tiêu chuẩn hiện đại.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Văn Quân, Giám đốc Sở Tư pháp đề nghị Hội Công chứng viên TP và mỗi công chứng viên cần quan tâm đẩy mạnh chuyển đổi số, đặc biệt chuẩn bị các điều kiện cần thiết để triển khai phần mềm công chứng dùng chung cả nước theo chỉ đạo của Bộ Tư pháp.

Hội và các thành viên chủ động, nghiên cứu và thực hiện mô hình công chứng điện tử để tiết kiệm thời gian, chi phí cho xã hội và đáp ứng được công cuộc đổi mới của đất nước. Đồng thời, nâng cao vai trò của Hội trong việc kết nối và bảo vệ hội viên, tạo lập một môi trường hành nghề an toàn và chuyên nghiệp cho hội viên, đảm bảo sự minh bạch và uy tín của hoạt động công chứng.